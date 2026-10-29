愛上草莓的季節｜今田美櫻向池昌旭示愛突襲獻吻 華麗煙花之吻成熱話

由韓國男神池昌旭聯手日本新生代女神今田美櫻主演的跨國浪漫日劇《愛上草莓的季節》，開播以來甜度有增無減，強勢榮登Disney+全球首播觀看次數最高日本真人版影視作品。在最新上線的第四集中，整集充斥着讓觀眾全情投入、嘴角失守的粉紅泡泡，更於尾聲迎來兩位主角浪漫至極的世紀「煙花之吻」，進度神速徹底打破「第八集定律」！
劇中角色引頸以待的「綠星慶典」於今集正式揭幕。有彬（池昌旭 飾)與夏凛（今田美櫻 飾）為贏得最佳攤位獎而出盡全力，最終成功奪冠，二人更於緊密合作當中大幅提升好感度。慶功過後，兩人漫步至寧靜山頂遠眺漫天花火，浪漫度隨着劇中海拔以及觀眾心跳頻率一同瘋狂飆升。在璀璨夜色催化下，夏凛勇敢面對收藏已久的愛意，破天荒用韓文向有彬告白兼主動突襲獻吻！被融化的男神隨即霸氣回吻，於漫天花火下的深情一吻，瞬間引爆全網尖叫！然而甜蜜背後，有彬打算變賣農場的計劃卻如定時炸彈般為這剛萌芽的童話戀曲逐秒倒數。到底二人會甜蜜到底，還是被信任危機一下子拆散？
澄清「閃婚」引退傳聞
隨着劇集持續熱播，女主角今田美櫻格外亮眼的表現終於被日本以外的觀眾看到，憑藉游刃有餘的演技與熱血討喜的角色設定圈粉無數！貴為當今日劇界花旦，今田美櫻日前竟突然宣布即將關閉官方粉絲俱樂部，隨即引發網民瘋傳猜測今田是否準備「閃婚」，逼得她親自澄清只是想在踏入30歲前將以往經歷重整歸零，為重塑未來演藝方向鋪路。今田美櫻鏡頭內外的爽朗個性與零距離親和力，於劇集中完美發揮，與池昌旭碰撞出令人怦然心動的極致火花！
今田美櫻天生擁有一雙靈動大眼和極具親和力的笑容，男女通殺的她更連年稱霸「日本職棒球員最愛女星」冠軍，但她的星途絕非只是「靠個樣」。獲封「福岡第一美少女」的她，當初只是一位出演地方廣告的模特兒，後來將工作重心轉到東京殺出重圍，憑着日版《流星花園》、《我的幸福婚約》等作品，展現細膩多變的演技，收視及票房成績亮眼，將其演藝路途逐漸推向高峰！其後更在NHK國民晨早劇選角中，以超強哭戲演技震撼評審，最終以「全員全票通過」的最佳成績，擊敗超過 3,000名競爭者奪下《紅豆麵包》女主角席位，絕對是她演藝生涯中的重要里程碑！由青澀美少女藝人蛻變成收放自如的實力派演員，今田美櫻獨特的魅力與無容置疑的實力，令她深受廣大劇迷愛戴。