愛上草莓的季節｜今田美櫻向池昌旭示愛突襲獻吻 華麗煙花之吻成熱話

由韓國男神池昌旭聯手日本新生代女神今田美櫻主演的跨國浪漫日劇《愛上草莓的季節》，開播以來甜度有增無減，強勢榮登Disney+全球首播觀看次數最高日本真人版影視作品。在最新上線的第四集中，整集充斥着讓觀眾全情投入、嘴角失守的粉紅泡泡，更於尾聲迎來兩位主角浪漫至極的世紀「煙花之吻」，進度神速徹底打破「第八集定律」！

劇中角色引頸以待的「綠星慶典」於今集正式揭幕。有彬（池昌旭 飾)與夏凛（今田美櫻 飾）為贏得最佳攤位獎而出盡全力，最終成功奪冠，二人更於緊密合作當中大幅提升好感度。慶功過後，兩人漫步至寧靜山頂遠眺漫天花火，浪漫度隨着劇中海拔以及觀眾心跳頻率一同瘋狂飆升。在璀璨夜色催化下，夏凛勇敢面對收藏已久的愛意，破天荒用韓文向有彬告白兼主動突襲獻吻！被融化的男神隨即霸氣回吻，於漫天花火下的深情一吻，瞬間引爆全網尖叫！然而甜蜜背後，有彬打算變賣農場的計劃卻如定時炸彈般為這剛萌芽的童話戀曲逐秒倒數。到底二人會甜蜜到底，還是被信任危機一下子拆散？