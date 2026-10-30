倪晨曦為25歲病患女生創造難忘回憶 陳柏宇爽快答應協助圓夢

由倪晨曦（Elva）發起的《晨曦圓夢系列》踏入第五集。過去兩年，Elva一直透過身邊好友及合作夥伴網絡，陪伴病患及有特殊需要的小朋友和年輕人實現夢想，先後幫助罕見病少年創作人生第一首歌曲、為自閉症少女圓公主夢、陪伴心漏症少女追尋飛翔體驗，以及協助患有言語障礙及自閉症的女孩完成成為收銀員的夢想。

來到第五集，Elva特別找來好友陳柏宇（Jason）攜手圓夢，為25歲的黃綽思實現期待多年的心願。綽思因出生時早產及胎位不正，導致小腦中度缺氧，影響下肢發育，並曾接受脊柱神經手術。雖然行動不便，但她一直積極面對人生，現時擔任活動助理，希望將來有能力時回饋社會，幫助更多有需要的人。第一次與Elva見面時，綽思坦言自己一直很喜歡Elva和Jason，而她最大的願望，並不是得到甚麼禮物，而是希望能夠和兩人一起創造一段共同回憶。