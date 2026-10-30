諜戰行動：母獅專訪｜素兒莎丹娜每次拍戲苦練新技能 為不想令身邊人失望

由Taylor Sheridan創作的劇集《諜戰行動：母獅》(Special Ops: Lioness)，描述素兒莎丹娜(Zoe Saldana)飾演CIA高級情報人員Joe領導女性間碟組織Lioness，與美軍三角洲部隊破解恐怖分子的故事。 《諜戰行動：母獅》演員除有素兒，還有妮歌潔曼(Nicole Kidman)、摩根費曼(Morgan Freeman)和Michael Kelly，陣容鼎盛。素兒和妮歌潔曼更親任劇集監製，劇集帶出很多女性同時兼顧事業、家庭和孩子們的關係。頭兩季在Paramount+串流時已大獲好評，第三季上月已推出，內容高潮迭起。 今季被恐怖分子虐待 素兒日前透過zoom接受am730訪問，她稱很多時收到劇本距開拍只有很短的時間，例如拍第6集才收到第8集的劇本。「拍攝是較趕，幸好Taylor常跟我談論故事內容；我的角色Joe是一名士兵兼特務，上司也不會預告她的任務，所以她經常要平衡家庭和工作的壓力，感到好緊張。今季講述Joe被恐怖分子綁架和虐待，要獨自生存直至隊伍來拯救她。」

教練跟落 片場加操 問如何應付大量爆破和動作場面時，素兒表示籌拍時已跟隨教練進行體能訓練。「教練也會到拍攝現場跟演員訓練。例如我們有45分鐘休息時間，便輪流做體能訓練。因為此劇要求很高，有很多動作鏡頭，大家必須彩排得很流暢，一起努力合作才能完成拍攝。幸而我有芭蕾舞蹈底子，明白到演出前要努力練習及有足夠彩排。」 素兒對演出一向非常認真，拍《阿凡達》(Avatar)及《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)亦會做足準備工夫，拍《阿凡達》更特地學會射箭；今次拍《諜戰行動：母獅》也要用上多種槍械，她指亦要勤學苦練：「開拍前3至5個月開始學習有關劇情的新技術和知識，到開機時有感自己是畢業生。因為每次要留心和努力去練習，會覺得自己只是個學生，有時也不會完美，要依靠其他演員協助。當觀眾在大銀幕看到我純熟地地裝合一支半自動手槍時，我只希望令所有小朋友能領悟到，只要有心學習一些新知識，再加以努力訓練，也可以達到夢想。」

家庭事業兩方難平衡 主角Joe的人設不是年輕女性，她經歷過人生的勝利和失敗，所以很懂得珍惜身邊擁有的一切。素兒坦言很愛這角色，使她在現實中經常磨練自己，成為一個可靠的人，不會令身邊的人失望。 她大讚今季劇情動人：「如果可續拍第4季，希望Taylor和我可以真誠地告訴觀眾，Joe只是個女性，不是打不死的士兵。」素兒分享一場戲，當Joe回到家時，丈夫和兩個女兒都不在，只見女兒的玩具和衣服，令她很傷心。「希望觀眾看後會感到她內心的矛盾和犧牲。