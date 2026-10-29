胡杏兒亮相上海珠寶活動 接劇要睇最重要兩樣嘢

陳坤、王安宇以代言人身份出席珠寶品牌在上海舉行的藝術展同場還有胡杏兒、唱作歌手王若琳。是次展覽以「一念生光」為主題，陳坤在開幕儀式上分享道：「對我來說，『一念』是內心最初、也最真實的選擇。很多力量不是來自外界，而是在不斷行走、經歷和向內探索之後，慢慢從心裏生長出來。光不一定耀眼，也可以是沉靜而篤定的。展覽中不同的生命姿態，其實也是我們生命裏的不同狀態，希望大家能透過自己的經歷，在這裏找到自己的光。」
同為品牌代言人王安宇將「一念」形容為決定向前嘗試的那一刻：「很多時候不一定已經看清終點，但只要認定方向，就願意一步一步走下去。每一次嘗試和累積，都會讓我更清楚自己想成為怎樣的人，也成為繼續前進的力量。」
王若琳於晚宴獻唱《Can’t Take My Eyes Off You》及《親密愛人》，她分享：「我覺得這兩首歌跟珠寶很貼近。《Can’t Take My Eyes Off You》很像鑽石，讓人目不轉睛；《親密愛人》則讓我想到今天在周生生『兼融』展區看到的人生旅程，是一種陪伴、守護，以及經得起時間的愛。」
近年轉戰內地市場的胡杏兒特別佩戴了 YuYu 系列亮相。正修讀電影電視製作專業碩士的她，近年持續嘗試不同類型作品及角色。她分享：「入行多年，我一直相信演員最重要的是不斷成長和突破自己。相比角色份量，我現在更重視劇本和角色本身所承載的故事，只要遇到能夠打動我的作品，我都願意嘗試。正如今天欣賞到的珠寶作品一樣，真正令人難忘的往往不只是外在的光芒，而是當中蘊含的故事和情感。希望自己未來都能夠保持對表演的熱情和好奇心。」
被問到出席活動時與日常珠寶配搭，她指：「很多人都會先挑選穿着什麼服飾，再去挑選珠寶，但是我一般都是先考慮當天希望呈現一個怎麼樣的個性，先挑選穿戴什麼珠寶，再配搭不同的服飾，讓珠寶成為主角。」