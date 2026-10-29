胡杏兒亮相上海珠寶活動 接劇要睇最重要兩樣嘢

陳坤、王安宇以代言人身份出席珠寶品牌在上海舉行的藝術展同場還有胡杏兒、唱作歌手王若琳。

陳坤、王安宇以代言人身份出席珠寶品牌在上海舉行的藝術展同場還有胡杏兒、唱作歌手王若琳。是次展覽以「一念生光」為主題，陳坤在開幕儀式上分享道：「對我來說，『一念』是內心最初、也最真實的選擇。很多力量不是來自外界，而是在不斷行走、經歷和向內探索之後，慢慢從心裏生長出來。光不一定耀眼，也可以是沉靜而篤定的。展覽中不同的生命姿態，其實也是我們生命裏的不同狀態，希望大家能透過自己的經歷，在這裏找到自己的光。」

同為品牌代言人王安宇將「一念」形容為決定向前嘗試的那一刻：「很多時候不一定已經看清終點，但只要認定方向，就願意一步一步走下去。每一次嘗試和累積，都會讓我更清楚自己想成為怎樣的人，也成為繼續前進的力量。」

王若琳於晚宴獻唱《Can’t Take My Eyes Off You》及《親密愛人》，她分享：「我覺得這兩首歌跟珠寶很貼近。《Can’t Take My Eyes Off You》很像鑽石，讓人目不轉睛；《親密愛人》則讓我想到今天在周生生『兼融』展區看到的人生旅程，是一種陪伴、守護，以及經得起時間的愛。」