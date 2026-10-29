璀璨之城｜蔣家旻否認監製自肥叫演員除衫 認原角色由邵初出演

《璀璨之城》日前播出蔣家旻與黃子恒上演「半裸鴛鴦浴」激情浴室戲，有網民笑言劇中人人都要除衫，就連蔡一智亦無一倖免。而蔣家旻更在今晚(29日)播出的一集，因為被爆與黃子恒偷食，而被蔡一智搞到毀容，她坦言這一場戲也拍得很辛苦。 對於那場「半裸鴛鴦浴」，蔣家旻表示不算太激情，並指有關情節一早寫在劇本上。她透露拍攝前二、三日導演已跟她聯絡，提前傾怎樣拍，因為導演很明白拍這些戲女演員會較緊張，但作為演員也會做足安全措施，大家溝通充足。

談到網民認為今次加插大量除衫的畫面是因為監製或導演自肥而加入類似戲碼，蔣家旻斬釘截鐵否認︰「冇啲咁嘅事！我自己覺得，始終我哋最清楚個劇本，劇本係網絡上，或者圈外人都唔會知嘅。我哋拍嘅時候，或者收到劇本時都係好清楚個內容係點。」並指自己過去也沒有遇過臨時加戲的情況出現。 問到老公是否知道她要拍這類戲，她說︰「佢知啊！我睇劇本時有同佢講。佢比較理性，知道呢個係我嘅工作需要，佢非常體諒和明白。」蔣家旻坦言現在是人妻身份，所以每遇到有類似的戲也會跟老公提及，「而家結咗婚了，我都會去尊重另一半，即使有少少性感都會跟佢講聲，互相尊重。」她笑言結婚之後，市場已不同，相信沒有人想看一個人妻拍激情戲。

談及其角色最先由邵初出演，當時TVB派人採訪時，也見到邵初參與其中，蔣家旻直認此事︰「其實我接呢個角色嘅時候，監製佢哋有講過嘅，但至於咩原因換我就無問，佢哋都冇特別去講。」問到是否拍攝期間要改劇本時才找她，她說︰「唔係，監製搵我嘅時候，已經好快睇咗劇本、試造型同埋拍，係開拍咗一個星期之後，就話修改劇本而暫停一個月。本身我個角色有好多條線，所以要爭取時間拍得好急，我都冇咩時間睇其他人情節，我嘅戲就無咩改動過。」她又稱不會因為被指是執二攤而感到不開心，反而開心可以參與大卡士製作，監製導演又信任她可以演出「官詩雅」一角。