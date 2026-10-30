楊明大馬餐廳再開分店 莊思明無份投資另搞小生意

楊明與莊思明出席《夫妻肺片2》錄影，二人表示因為拍拖了很長時間才結婚，所以不覺得婚後有何特別，笑謂沒有太多東西可以在節目上分享。談到節目中Bob林盛斌分享自己的造人心得，當中包括一些偏方，思明笑言在場的醫生指Bob的方法未有科學根據。她表示對生小朋友一事順其自然，楊明就表示如果可以的話，最想是生男仔再生女仔，但自己沒有信心能否教好小朋友。

談到楊明在大馬發展飲食生意，他很開心早前跟團隊獲得飲食獎項。他透露現時在吉隆坡有兩間燒味店，沙巴有一間正在裝修。問到是否長駐大馬打理生意，他說︰「始終都係新開無耐，我都想睇緊啲！依家要拍劇所以飛返嚟，到時劇組中間放幾日飛返去睇睇。」他透露投資了6、7位數字，雖然未回本，但生意額不俗，自己就比較著緊食物品質，暫未打算在香港開分店。思明透露自己沒有夾份，「我冇投資但支持佢嘅！」

對於燒味店開業不久被查封，他表示查封翌日已經重開，因為是一些架生擺出了店舖少少。他回憶當時收到查封消息時，嚇了一跳︰「我收到電話話查封，我完全唔知發生咩事，第一次喺個面做飲食，要查封咁大鑊！我係最驚啲食物出咗事，令啲街坊有可能入醫院，開頭只係見到查封，好好彩係話啲嘢擺得出得濟。」

問到思明現時兩位家姐的關係如何，她說︰「無嘢呀！一家人相處一定有拗撬。我都冇做和事佬，喺我眼中係冇咩嘢。只係大家處理手法唔同，溝通完就冇事。」