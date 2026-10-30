《變種特攻》X教授柏德烈史釗活（Patrick Stewart）逝世 享年86歲 《復仇者聯盟︰末日降臨》成最後作品（AP）

「X教授」柏德烈史釗活(Patrick Stewart)於10月28日在美國洛杉磯離世，享年86歲。其經理人表示，史釗活生前曾經歷阿茲海默症(俗稱老人癡呆症)及路易氏體認知障礙症，最後在親友陪伴下安詳離世。史釗活憑《星空奇遇記》艦長皮尚魯及《變種特攻》「X教授」深入民心，其最後演出的電影《復仇者聯盟︰末日降臨》（Avengers: Doomsday），將於12月16日在香港上映，在戲中同樣飾演經典角色「X教授」。

家人陪伴安詳離世 經理人諾瓦克(Kelly Bush Novak)發表聲明指，柏德烈晚年患阿茲海默症和路易體認知障礙症，已抗病一段時間，並感激他為演藝界奉獻了一生。聲明寫道：「我們懷着無比悲痛的心情宣布，柏德烈·史釗活爵士昨日在洛杉磯的家中去世，他摯愛的妻子奧澤爾(Sunny Ozell)悉心照料着他。他與阿茲海默症和路易氏體認知障礙症抗爭了一段短暫而令人心碎的旅程。」 聲明並稱，柏德烈是在家人和朋友的溫暖懷抱下離世，現場還充滿音樂、祈禱聲、淚水及歡笑聲。最後亦感謝他為大家奉獻了一生：「 他臉上那份平靜安詳和沉思的神情，我們將永遠珍藏下來，那是無可比擬的永恆見證。」家人呼籲有意致意的人士，以捐款支持阿茲海默症研究及照顧者服務，代替送花。

柏德烈史釗活1940年出生於英國貧窮家庭，在18歲成為演員，並於1960年代加入皇家莎士比亞劇團，在舞台上嶄露頭角，接近20年的舞台劇生涯，演繹過無數莎翁經典角色，奠定在英國戲劇界的崇高地位，並曾榮獲英國舞台劇最高榮譽的羅蘭士奧利花獎。 舞台劇嶄露頭角 其後於1980年轉到美國發展，自1987年起參演電視劇集《新星空奇遇記》企業號艦長皮尚魯（Jean-Luc Picard）一角，演足7季共178集，獲全球普羅大眾認識。劇集衍生4部電影。他當時曾一度猶豫是否要接演這個角色，因為他的老朋友、另一知名影星伊恩麥基倫（Ian McKellen）曾勸他放棄《星空奇遇記》，並留在話劇舞台上。其沉穩的聲線與威嚴氣度，令角色成為科幻影視經典，口頭禪「Make it so」亦為影迷熟悉，並再於《Star Trek: Picard》重演此角色。史釗活曾在回憶錄《Making It So》中解釋，莎劇訓練有助他理解皮尚魯的言談舉止，讓他以演繹《亨利四世》人物的方式，塑造這名星艦指揮官。

2000年，史釗活首次在《變種特攻》電影飾演查理斯澤維爾教授（Charles Xavier），即「X教授」，他與飾演「磁力王」的伊恩麥基倫戲內立場對立，戲外是多年好友，兩人多次在《變種特攻》系列回歸角色。其後史釗活在《盧根》及2022年的《奇異博士2：失控多元宇宙》。兩人亦曾攜手演出《等待果陀》及《無人之境》，登上倫敦西區與紐約百老匯舞台。 史釗活於2007年首次演出《馬克白》，獲評論界盛讚，該劇翌年轉往百老匯，為他帶來東尼獎提名。2010年，他獲英女皇伊利沙伯二世冊封為爵士，表揚其對戲劇的貢獻。

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