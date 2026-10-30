《變種特攻》X教授柏德烈史釗活（Patrick Stewart）逝世 享年86歲 《復仇者聯盟︰末日降臨》成最後作品（AP）

「X教授」柏德烈史釗活(Patrick Stewart)於10月28日在美國洛杉磯離世，享年86歲。其經理人表示，史釗活生前曾經歷阿茲海默症及路易氏體認知障礙症，最後在親友陪伴下安詳離世。史釗活憑《星空奇遇記》艦長皮卡德及《變種特攻》「X教授」深入民心，其最後演出的電影《復仇者聯盟︰末日降臨》（Avengers: Doomsday），將於12月16日在香港上映，在戲中同樣飾演經典角色「X教授」。

經理人諾瓦克(Kelly Bush Novak)發表聲明指，柏德烈晚年患阿茲海默症和路易體認知障礙症，已抗病一段時間，並感激他為演藝界奉獻了一生。聲明寫道：「我們懷着無比悲痛的心情宣布，柏德烈·史釗活爵士昨日在洛杉磯的家中去世，他摯愛的妻子奧澤爾(Sunny Ozell)悉心照料着他。他與老人癡呆症和路易體癡呆症抗爭了一段短暫而令人心碎的旅程。」 聲明並稱，柏德烈是在家人和朋友的溫暖懷抱下離世，現場還充滿音樂、祈禱聲、淚水及歡笑聲。最後亦感謝他為大家奉獻了一生：「 他臉上那份平靜安詳和沉思的神情，我們將永遠珍藏下來，那是無可比擬的永恆見證。」家人呼籲有意致意的人士，以捐款支持阿茲海默症研究及照顧者服務，代替送花。

柏德烈史釗活出生於英國貧窮家庭，在18歲成為演員，並於1960年代加入皇家莎士比亞劇團，在舞台上嶄露頭角，接近20年的舞台劇生涯，演繹過無數莎翁經典角色，奠定在英國戲劇界的崇高地位，並曾榮獲英國舞台劇最高榮譽的羅蘭士奧利花獎。 舞台劇嶄露頭角 其後於1980年轉到美國發展，自1987年起參演電視劇集《新星空奇遇記》企業號艦長皮尚魯（Jean-Luc Picard）一角，演足7季共178集，獲全球普羅大眾認識。劇集衍生4部電影。他當時曾一度猶豫是否要接演這個角色，因為他的老朋友、另一知名影星伊恩麥基倫（Ian McKellen）曾勸他放棄《星空奇遇記》，並留在話劇舞台上。其沉穩的聲線與威嚴氣度，令角色成為科幻影視經典，口頭禪「Make it so」亦為影迷熟悉，並再於《Star Trek: Picard》重演此角色。史釗活曾在回憶錄《Making It So》中解釋，莎劇訓練有助他理解皮尚魯的言談舉止，讓他以演繹《亨利四世》人物的方式，塑造這名星艦指揮官。

2000年，史釗活首次在《變種特攻》電影飾演查理斯澤維爾教授（Charles Xavier），即「X教授」，他與飾演「磁力王」的伊恩麥基倫戲內立場對立，戲外是多年好友，兩人多次在《變種特攻》系列回歸角色。其後史釗活在《盧根》及2022年的《奇異博士2：失控多元宇宙》。兩人亦曾攜手演出《等待果陀》及《無人之境》，登上倫敦西區與紐約百老匯舞台。 史釗活於2007年首次演出《馬克白》，獲評論界盛讚，該劇翌年轉往百老匯，為他帶來東尼獎提名。2010年，他獲英女皇伊利沙伯二世冊封為爵士，表揚其對戲劇的貢獻。

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