Eason陳奕迅錄音騷近500萬人登記抽籤 大會報警狙擊疑似黃牛網站教人抽飛兼兜售門票

Eason陳奕迅的《Recording Sessions with Mr. Eason Chan》，經過10月28及29日兩日公開登記，截至29日晚上11時59分，登記總數高達4,956,164，直逼500萬大關，數字震撼，堪稱香港演唱會史上罕見的搶飛盛況！ 九成門票公開發售 今次26場錄音演出，大會已將九成門票撥作公開發售，面對龐大的登記數字，票務平台將於今日開始，進一步核查登記資料，排除重複登記、異常及可疑電話號碼、電郵地址，以及疑似涉及黃牛操作的不正常登記，完成核查後才公布抽籤結果，盡力保障真正歌迷的購票機會。

此外，大會近日發現，社交媒體及網站湧現大量聲稱提供抽飛攻略、協助購票，甚至兜售門票的資訊，部分懷疑涉及黃牛活動。主辦單位強調，今次抽籤購票程序至今尚未正式售出任何一張門票！網上任何聲稱「手握門票」、「保證有飛」，甚至要求預先付款的說法，歌迷切勿輕信！大會已就相關可疑售票活動向警方報案備案，並會持續密切留意。大會鄭重呼籲歌迷，切勿向黃牛或來歷不明人士購票，以免受騙，讓不法分子利用大家對Eason的熱愛牟利。

對於近500萬個登記，大會衷心感謝歌迷支持，大會承諾九成公開發售門票，透過抽籤及資料核查機制，盡可能維持購票公平。主辦單位再次感謝歌迷支持，呼籲大家耐心等候官方結果，切勿讓黃牛有機可乘。

抽籤結果公布及查詢安排 登記者可於指定日期，透過官方登記頁面輸入確認編號及已登記電話號碼，查詢抽籤結果。 中籤者將透過登記電郵地址收到「中籤購票確認電郵」，並經手機短訊收到「購票驗證碼」。 · 首輪中籤公布： 2026年11月2日（星期一）起 · 首輪中籤購票： 11月5日上午11時至晚上11時59分 · 次輪中籤公布： 2026年11月6日（星期五）起 · 次輪中籤購票： 11月9日下午3時至晚上11時59分 官方查詢及購票詳情：Cityline登記專頁