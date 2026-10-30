JW今日臨時缺席新城勁爆頒獎禮2026記者會 數十歌唱單位齊開Halloween Party

新城廣播今日（10月30日）下午５時將於馬鞍山MOSTown新港城中心L2天幕廣場舉行《新城勁爆頒獎禮2026》記者會，為迎接萬聖節，今日活動會以Halloween Party形式進行，除了一眾歌手、組合之外，亦歡迎現場觀眾以Halloween造型出席，料場面會相當熱鬧。

本年度《新城勁爆頒獎禮2026》記者會獲大批樂壇紅人及偶像支持，參與的單位多達數十組，包括Gin Lee李幸倪、方皓玟、泳兒、黃淑蔓、Kiri T、許廷鏗、林奕匡、梁釗峰、曾比特、周吉佩、張馳豪、詹天文、鍾柔美、潘靜文、張天穎、曾傲棐、Gordon Flanders、陳宗澤、TELLER、范卓賢、陳葦璇、施匡翹、林沚羿、黃洛妍、表妹Mona、蘇家欣、龔柯允、KALAI家麗、Jess Law、RIIANA、姚心悅、陸海悠、吳欣彤、馬天佑、林智樂、何晉樂、潘宇謙、張進翹、安俊豪、葉振弘、林暐竣、莫凱謙、何家銘、梁煒謙、鄺星宇、鄧思朗、Edwin Tong、Cyrill Lotion、Aden Chak 、IdG Sundae、MYNT魔音女團、N5、SHEro、SURFIVE、ZPOT、FYP、Honey Punch、IdG Bubbles、VIVA、公路煙花、柯雨霏、鄭芷淇、黃詠霖、孫詠嵐、穎喬、鍾凱瑩、蘇詠淳、Kaelyn、尹嘉裕、陳子晴、林煊諭、馮熙燮、胡子貝、譚永浩、涂家堯、Kudos Lam、藍奕持、華浩然、關立、倪震權、啫喱、湯梓熙等，而原定獲邀出席的JW王灝兒，今早經新城方面證實因身體不適臨陣缺席，無法現身活動。