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娛樂
出版：2026-Oct-30 13:30
更新：2026-Oct-30 13:30

「X教授」柏德烈史釗活逝世 半世紀摯友「磁力王」狼人曉治積曼Marvel總裁齊悼念

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柏德烈史釗活（Patrick Stewart）逝世，享年86 歲，《復仇者聯盟：末日崛起》（Avengers: Doomsday）成遺作。

「X教授」、「皮尚魯艦長」柏德烈史釗活（Patrick Stewart）日前於洛杉磯家中逝世，享年86 歲。消息震撼荷李活，多位曾與史釗活合作的影星發文悼念，包括相識半世紀的「磁力王」的伊恩麥基倫（Ian McKellen）、合作25載的「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）、Marvel總裁Kevin Feige、「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)和《復仇者聯盟：末日崛起》（Avengers: Doomsday）導演羅素兄弟等。

柏德烈史釗活(Patrick Stewart)飾演《星空奇遇記》艦長皮卡德及《變種特攻》「X教授」等角色，深入民心。（資料圖片） 02bf7ecc ec91 4201 94e4 3ef44fdb681c 215dfe87 0b43 481f b446 cd8058bd7589 PatrickStewart20261030 004 600 94e06915 3ca7 4ed8 8d57 160fbba302b0 REetXcD4t1qq7EMCaZPYuRlVLQ3yqQb LrOd4C6zneA

五十載摯友「磁力王」 識於微時

「磁力王」伊恩麥基倫在社交平台分享柏德烈史釗活的照片，撰文悼念相識50載的摯友，兩人識於微時，當年同為皇家莎士比亞劇團年輕演員，對戲劇界充滿憧憬。文中提及某天在在倫敦街頭相遇，史釗活向他透露即將接演劇集《星空傳奇》(Star Trek)，他曾試圖勸阻，擔憂好友會迷失於荷李活多姿多彩的世界。如今，他由衷慶幸這位老友當時做出了大膽的決定，不僅成就了無數星艦迷心中的經典，更向全世界展現了其橫跨銀幕與莎翁經典舞台劇的非凡才華。

兩人惺惺相惜，在《變種特攻》(X-Men)合作，分別飾演敵對的「X教授」和「磁力王」，深入民心。伊恩麥基倫形容，「他總是將真情實感流露於表，這讓他成為一個值得信賴、值得欽佩，而在我而言，更是一個值得去愛[的人。」即使在荷李活發展，仍不忘出生地英國約克郡。

2f72f2c9 f31d 4f66 ae50 0cd1629f81aa E30c9e8a 4db8 4c4b 9638 9f9874e08830 3c8c58fd 9e3f 444f 89b3 a26422c7bdbf 曉治積曼(Hugh Jackman)出文悼念「X教授」柏德烈史釗活(Patrick Stewart)。 「X教授」柏德烈史釗活確認加盟《死侍3》 Kevin Feige承認正商討《蜘蛛俠》故事之後的發展。 羅素兄弟令《復仇者聯盟》成為史上最賣座電影。

相識25年 「狼人」痛失好友

「狼人」曉治積曼與柏德烈史釗活從2000年《變種特攻》，到《羅根》(Logan)多次並肩作戰，兩人相識25年，他在社交平台發文，「我們今天失去了一位偉大的演員，對我而言更是一位極棒的朋友，我從他身上學到了太多，我將一生懷念他。」「死侍」賴恩雷諾士則在史釗活經理人的聲明下留言，形容史釗活的才華與恩慈跨越時間、空間和宇宙，祝願一路好走。

《復仇者聯盟5》導演 慶幸與童年英雄合作

Marvel總裁Kevin Feige感性撰文，憶述當年第一次在《變種特攻》片場見到柏德烈史釗活的情景：「看著他將X教授賦予靈魂，我簡直肅然起敬！他聰明、溫暖、慷慨，擁有無可比擬的靜態力量與威嚴，私下更具備極其敏銳的幽默感，能與他合作是巨大的榮幸。」《復仇者聯盟5》導演羅素兄弟則向一代傳奇致謝：「我們非常幸運能與童年英雄合作，謝謝您帶給全球觀眾的娛樂，並在戲裡戲外教導我們何謂人性。」Marvel官方平台對史釗活離世致深切哀悼，「他為X教授帶來滿有恩惠、睿智、人性，奠定角色多年來在戲迷心目中的形象。他是滿有才華、慷慨的合作者和真紳士。向他的妻子、家人和朋友致深切慰問。」

「X教授」柏德烈史釗活(Patrick Stewart)於10月28日在美國洛杉磯離世，享年86歲。（資料圖片） 洛杉磯星光大道柏德烈史釗活(Patrick Stewart)的手印成為悼念熱點（路透社） 「X教授」柏德烈史釗活(Patrick Stewart)憑《星空奇遇記》艦長皮卡德及《變種特攻》「X教授」深入民心。（資料圖片） 《變種特攻》X教授柏德烈史釗活（Patrick Stewart）逝世 享年86歲 《復仇者聯盟︰末日降臨》成最後作品（AP）

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