「X教授」柏德烈史釗活逝世 半世紀摯友「磁力王」狼人曉治積曼Marvel總裁齊悼念

「磁力王」伊恩麥基倫在社交平台分享柏德烈史釗活的照片，撰文悼念相識50載的摯友，兩人識於微時，當年同為皇家莎士比亞劇團年輕演員，對戲劇界充滿憧憬。文中提及某天在在倫敦街頭相遇，史釗活向他透露即將接演劇集《星空傳奇》(Star Trek)，他曾試圖勸阻，擔憂好友會迷失於荷李活多姿多彩的世界。如今，他由衷慶幸這位老友當時做出了大膽的決定，不僅成就了無數星艦迷心中的經典，更向全世界展現了其橫跨銀幕與莎翁經典舞台劇的非凡才華。

兩人惺惺相惜，在《變種特攻》(X-Men)合作，分別飾演敵對的「X教授」和「磁力王」，深入民心。伊恩麥基倫形容，「他總是將真情實感流露於表，這讓他成為一個值得信賴、值得欽佩，而在我而言，更是一個值得去愛[的人。」即使在荷李活發展，仍不忘出生地英國約克郡。

相識25年 「狼人」痛失好友

「狼人」曉治積曼與柏德烈史釗活從2000年《變種特攻》，到《羅根》(Logan)多次並肩作戰，兩人相識25年，他在社交平台發文，「我們今天失去了一位偉大的演員，對我而言更是一位極棒的朋友，我從他身上學到了太多，我將一生懷念他。」「死侍」賴恩雷諾士則在史釗活經理人的聲明下留言，形容史釗活的才華與恩慈跨越時間、空間和宇宙，祝願一路好走。

《復仇者聯盟5》導演 慶幸與童年英雄合作

Marvel總裁Kevin Feige感性撰文，憶述當年第一次在《變種特攻》片場見到柏德烈史釗活的情景：「看著他將X教授賦予靈魂，我簡直肅然起敬！他聰明、溫暖、慷慨，擁有無可比擬的靜態力量與威嚴，私下更具備極其敏銳的幽默感，能與他合作是巨大的榮幸。」《復仇者聯盟5》導演羅素兄弟則向一代傳奇致謝：「我們非常幸運能與童年英雄合作，謝謝您帶給全球觀眾的娛樂，並在戲裡戲外教導我們何謂人性。」Marvel官方平台對史釗活離世致深切哀悼，「他為X教授帶來滿有恩惠、睿智、人性，奠定角色多年來在戲迷心目中的形象。他是滿有才華、慷慨的合作者和真紳士。向他的妻子、家人和朋友致深切慰問。」