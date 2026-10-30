Yumiko鄭希怡重提《東華》甩褲陰影 伍詠薇疑狠批曾志偉重播言論

鄭希怡（Yumiko）近日作客HOY TV節目《九運會客室2》，接受伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）訪問，她罕有地重提2006年《歡樂滿東華》直播中，表演空中飛人時被扯甩褲的尷尬事件，並憶述當年接到公司通知時亦感愕然：「我話吓？你講多次？空中飛人？我細個到而家都未睇過三次，呢個唔係馬戲團先有嘅咩？我要去參加？佢話『係呀，練啦。』我話好啦，咁頂硬上。」

直播意外腦袋一片空白

正式演出時，Yumiko與錢嘉樂在半空交接期間，對方一手捉住其大腿時不慎扯甩褲子，令她當眾露出內褲，表演亦立即中止。她回想當時腦袋一片空白：「嗰時我個頭喺下面，掉轉咗，我完全唔知發生咩事，但係就覺得有啲嘢發生咗，跟住就跌咗落去下面。佢掹住我隻腳，我應該揈過去捉住其他人，但係當時我知發生咗一啲事，佢放咗手，跟住我跌咗落個網。我唔知點算，我又知直播緊，但係又咁樣樣，我唔係好想起身，我唔知點面對呀當時。」Yumiko坦言當刻情緒崩潰，只想立即回家：「我唔知點算呀，感到好亂，淨係識得喊，仲要一見到公司啲同事就即刻喊，我話我要返屋企。」