Yumiko鄭希怡重提《東華》甩褲陰影 伍詠薇疑狠批曾志偉重播言論

鄭希怡（Yumiko）近日作客HOY TV節目《九運會客室2》，接受伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）訪問，她罕有地重提2006年《歡樂滿東華》直播中，表演空中飛人時被扯甩褲的尷尬事件，並憶述當年接到公司通知時亦感愕然：「我話吓？你講多次？空中飛人？我細個到而家都未睇過三次，呢個唔係馬戲團先有嘅咩？我要去參加？佢話『係呀，練啦。』我話好啦，咁頂硬上。」
直播意外腦袋一片空白
正式演出時，Yumiko與錢嘉樂在半空交接期間，對方一手捉住其大腿時不慎扯甩褲子，令她當眾露出內褲，表演亦立即中止。她回想當時腦袋一片空白：「嗰時我個頭喺下面，掉轉咗，我完全唔知發生咩事，但係就覺得有啲嘢發生咗，跟住就跌咗落去下面。佢掹住我隻腳，我應該揈過去捉住其他人，但係當時我知發生咗一啲事，佢放咗手，跟住我跌咗落個網。我唔知點算，我又知直播緊，但係又咁樣樣，我唔係好想起身，我唔知點面對呀當時。」Yumiko坦言當刻情緒崩潰，只想立即回家：「我唔知點算呀，感到好亂，淨係識得喊，仲要一見到公司啲同事就即刻喊，我話我要返屋企。」
斥「重播」言論離譜
伍姑娘指當年亦是觀眾之一，直言目擊這一幕也嚇呆，但對於當時作為主持的曾志偉戲言：「有冇得慢鏡睇多次」，伍姑娘在節目中不點名狠批：「現場有人仲話再重播一次，Bull Sxxt嚟㗎嗰啲係！人哋咁尷尬，一個細路女、後生女，一個唔關佢事嘅失誤呀！」
感激阿Sa容祖兒陪伴
事件後，Yumiko躲在家中不敢出門，樓下更有大量狗仔隊守候，幸得好姊妹蔡卓妍（阿Sa）及容祖兒上門陪伴。她感激表示：「阿Sa同容祖兒有嚟我屋企，其實佢哋咩都冇講，淨係陪我敷吓mask，陪我嘅啫，身邊有人陪呢個好緊要！」她坦言那段日子連途人的微笑都感到壓力：「以前出街見到大家望住你Smile，你覺得打招呼，好Nice；嗰排之後我再出街有時見到其他人，再同樣嘅表情，我會覺得係咪笑緊我。」最後，Yumiko花了數月時間，才走出陰霾，並明白自己沒有做錯：「我同自己講，我冇做錯，我做緊善事㗎喎，我籌到錢又幫到人，呢個係一個意外， That’s all，我冇怪過任何人，亦都唔應該怪自己。」