璀璨之城｜情婦陳瀅驚爆愛正印高Ling劇情超震撼 張智霖被嚇窒：為偉大愛情乾杯

TVB台慶劇《璀璨之城》演員陣容有張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯、姜大衞、江美儀、蔡一智、陳瀅、龔慈恩、陳煒、蔣祖曼、蔣家旻、周志康、鄭子誠、陳曉華及黃子恆，昨晚（29日）一集劇情投下震撼彈，揭開Sarah（陳瀅飾）接近孝賢（張智霖飾）目的，是為了幫暗戀已久的Annie（陳曉華飾）報仇。該集交代孝賢因在Sarah家中發現Alice（高海寧飾）意外掉落的耳環疑心大起，更索性約二人到餐廳攤牌！正當孝賢以為二人會當場斷正，Sarah突然爆出一句：「我哋兩個之間係交易」、「我鍾意嘅係Alice」，不但令乜都夠膽的死的孝賢Hang機陣腳大亂，網民亦大感驚訝！

這幕攤牌戲最啜核之處是不但張力十足，亦凸顯了Chilam的喜感！當Sarah愛的是女人震撼彈投出後，Chilam飾演的孝賢先是懵了數秒，再強裝鎮定試圖整理關係：「等等先，即係依家我情婦鍾意咗我老婆」，當得到Sarah確證後，孝賢即嚇到褪後兼大叫「Wow」一聲，再緊接嘆住氣舉杯高呼「為偉大嘅愛情乾杯」，之後再唉一聲與Sarah保持距離、低調坐回Alice身邊，獲網民大讚演技一流有驚喜。

陳曉華上演GL情節

至於陳瀅的演出亦獲得高度肯定，繼首星期因摯愛Annie慘死悲慟忍淚後，陳瀅昨晚爆出喜歡Alice的縱容，以及在回憶片段中望著Annie的深情，獲不少網民激讚演出細膩，單從眼神已能區別深愛著誰，演技脫胎換骨，大有希望今年爭奪演技獎項，又大讚Sarah角色極討好，有義氣、情深又機警。

由於劇情鋪排得層層遞進，不少網民早已猜到Sarah暗戀Annie，而且意外地，Sarah與Annie這對女女CP大為入屋，網民留言大讚陳瀅與陳曉華互動勁有火花、勁有愛兼襯到絕，更有網民早於昨晚一集前，已為Sarah及Annie製作大量「愛的MV」，二人的「定情」雞尾酒Echoes of Time更意外掀起熱潮，不少網民都想知道這杯「情深說話未曾講Cocktail」可於哪裏飲得到。