張致恒向前度黃榕道歉 辣㷫雯雯連環爆seed怒轟做大龍鳳

不滿老公見舊愛

回顧二人昔日關係，當年緋聞曝光後，Steven 突然銷聲匿跡，令黃榕深受打擊。相隔多年，二人再次同框，黃榕感觸表示：「冇諗過人生會再見到佢，因為當時其實自己真係好傷心難過，冇諗過可以再面對到佢，無見咁多年，希望佢生活好啲，渡過難關。」而Steven 則在鏡頭前公開道歉，他坦言：「其實我都應該講返聲對唔住，細個對愛情呢樣嘢真係少接觸，加上當時簽咗公司 ，好多原因令到我再聯絡。」Steven 的道歉令黃榕即場崩潰爆喊。



惟該訪問播出後，隨即觸動太太雯雯的神經，她於 IG 限時動態連環發文，暗諷有人為求「搏流量」而刻意安排是次會面，「拜託，唔好為咗刷存在感踩係我頭上」，她更嬲爆表示：「成班人為左有新聞叫一個有家庭既人同自己既前度出黎做一場大龍鳳，跟住我就比一班人炸爆inbox問我有咩睇法，不停send片比我，其實係期望我點？」字裡行間對老公私自與前度見面的表達強烈的不滿。