婚後赤腳遊｜盧慧敏龔慈恩首踏劇場 夥拍盧鎮業魯文傑爆笑演繹愛情拉鋸戰

《婚後赤腳遊》將於 12 月 18 日起假香港藝術中心壽臣劇院隆重上演，合共演出 10 場。

由趙氏製作主辦、陳焯威及黃釗鑫執導的浪漫喜劇《婚 後赤腳遊》將於 12 月 18 日起假香港藝術中心壽臣劇院隆重上演，合共演出 10 場。本劇不但迎來影視界女神盧慧敏與資深影視演員龔慈恩首度挑戰舞台劇演出，男主角盧鎮業亦將迎來全新的劇場突破；加上跨越影視舞台的資深演員魯文傑、劉煒燿、莫鎮彤攜手出演，影視與舞台演員跨界合作，陣容新鮮、萬眾期待！《婚後赤腳遊》門票即日起於撲飛 POPTICKET 優先訂票；11 月 2 日中午 12時正式公開發售。

《婚後赤腳遊》講述剛新婚的 Paul （盧鎮業飾）與 Corie （盧慧敏飾）滿懷憧憬地搬入一間破舊、漏水且沒有暖氣的頂樓公寓。務實嚴謹的 Paul 與浪漫隨性的 Corie 價值觀截然不同，瞬間引爆一連串啼笑皆非的生活摩擦。導演黃釗鑫大讚飾演男主角 Paul 的盧鎮業演技百變、跨度極大，每次作品都帶來無限驚喜，更笑言身邊女性朋友聽聞他有份參演都大感興奮， 甚至有人要特意改機票入場支持。 而今年開始挑戰舞台劇的盧鎮業坦言， 接演前曾因緊湊的排練期與對劇場形式的陌生而掙扎良久 ，但最終被劇本精準的對白與強烈的角色張力所吸引， 接受挑戰。

他又笑言期待與「身高比自己高 、活潑跳脫」的盧慧敏演繹新婚夫婦，擦出強烈喜劇火花。導演亦透露當初第一眼看到盧慧敏， 就覺得她可愛爽直的性格， 和對語調節奏的掌控， 極度切合 Corie 一角。橫跨音樂與影視世界的盧慧敏直言，今次面對的舞台是沒有剪接、沒有重來、每一秒都是不可逆轉，將演員每一個細節真實地在舞台上呈現。這雖然令她實在地感到害怕，但同時也期待迎接未知。對於飾演 Corie 一角，一個拒絕被規訓的自由樂天派，盧慧敏盛讚角色擁有帶著裂縫去愛、去碰撞、把生活搞得一團糟再笑著收拾的勇氣和衝動，感覺與某部份的自己不謀而合。

另一方面，劇中 Corie 為了讓單身多年的母親（龔慈恩飾）重獲快樂，Corie 熱心地將她撮合給古怪的鄰居 Victor（魯文傑飾），在狹小公寓中展開了一場笑料百出的雙重約會， 讓兩代人對於愛與生活的碰撞在笑聲與淚水中尋找互相包容的真諦 。導演直言龔慈恩擁有高貴外表卻充滿生命力與熱情，演技更是不容置疑。入行多年、影視作品無數的龔慈恩今次罕有踏上舞台， 直言今次能以學生身分和心情接受新挑戰非常開心； 她亦大讚本劇是一個充滿溫度的輕喜劇，劇本對人與人之間情感與情緒的描寫極度細緻。 她認為劇中人物不多，角色之間需要高度的能量交接與互相交流，相信每位演員必定 「過足戲癮」！導演亦特別邀請跨越影視與舞台的魯文傑擔當「定海神針」，以其幽默喜感完美演繹古怪叔叔的盞鬼性格。 早年曾演出同樣角色的魯文傑坦言， 今次要重新演繹和更深入演活角色，對他而言是一場充滿期待的挑戰；深信今次與新班底合作，會碰撞出更完美的節奏。

《婚後赤腳遊》將於 12 月 18 日起假香港藝術中心壽臣劇院隆重上演，合共演出 10 場。