雲浩影陳健安穿梭各校唱歌玩Game散播正能量 率師弟藍奕持展開今年School Tour

一年一度「寰亞音樂」School Tour，今年主題為「MUSIC ON CALL」，吸引大批學校熱烈參與。公司派出雲浩影（Cloud）率領首次參與School Tour的新人師弟藍奕持（Lester），穿梭港九新界的學校，為同學仔又唱又玩。第一天早上團隊先到屯門香港專業教育學院（IVE），下午轉戰港島區的聖類斯中學；第二日早上則抵達青衣IVE，下午移師沙田大圍五育中學，更邀得陳健安（安仔）加盟助陣，令現場氣氛更為高漲，同學仔玩遊戲非常投入。
這次的歌單滿滿心思，專為同仔度身打造。Cloud率先以人氣作品《回憶半分鐘》帶起全場氣氛，接著以《別畏高》鼓勵同學們勇敢向前衝。唱作歌手Lester以往多創作英文歌，加盟「寰亞音樂」後推出首支廣東歌溫馨小品《少甜》為活動暖場，隨後藉著新歌《純》寄語同學不忘初心、保存純真。兩人更合唱了Cloud的《我想和你虛度光陰》和大師兄馮允謙的作品《All That I Want》。台下同學們反應熱烈，Cloud和Lester更跑落與同學們握手和自拍，全場打成一片。
安仔台上感性發言
到了第二日下午安仔現身助陣，演唱《在錯誤的宇宙尋找愛》後，抽出同學仔上台玩「唱歌詞中有『如果』的歌曲」鬥多遊戲。台下同學仔紛紛熱烈「提水」，緊張刺激，最終由安仔隊勝出。安仔隨後獻唱新歌《仙女座事故》，並跑落台與同學仔零距離接觸，握手、簽名、合照，有求必應，更應現場同學點唱清唱《好好掛住》和演唱《戀愛腦之死》。安仔在台上感性分享：「我中二、中三開始參加學校歌唱比賽，一直追自己好喜歡嘅嘢，唔覺唔覺唱咗差唔多20年，就係由學校禮堂開始，如果你哋有咩好想做，呢一刻就可以開始，堅持自己喜歡做嘅嘢一直走落去。」全場熱烈歡呼。特別是即將面對公開試的中六同學仔，安仔貼心打氣：「嚟緊你哋考DSE加油，如果溫書好攰就去聽歌、食嘢、瞓吓覺、耍吓廢！」活動尾聲，三人合唱《之後的一天》以歌聲鼓勵學生尋找專屬方式減壓。
首次參與School Tour的Lester心情興奮，說：「見到啲同學仔玩得開心我都好開心，仲有Cloud帶住我，多謝大家同我一齊玩！」Cloud和安仔則齊聲歡迎他加入，Cloud首次以「師姐」身份帶領Lester表演，坦言心情難免有點緊張，她笑言：「今次第一次做『大』，以往跟住啲大佬，今次更有責任感同埋使命感！」安仔好奇問及兩人之前幾站與同學玩遊戲的戰績，Cloud透露自己贏了兩場，笑說：「唉，今朝輸咗，狀態唔係幾好。」而僅參加一場便獲勝的安仔被封為「遊戲王」，他則謙稱這全是同學仔的功勞。眾人表示，最開心的莫過於見到同學仔玩得盡興、投入，並期望接下來能到訪更多學校，將音樂正能量傳遞給每一位學生。