雲浩影陳健安穿梭各校唱歌玩Game散播正能量 率師弟藍奕持展開今年School Tour

雲浩影率領首次參與School Tour的新人師弟藍奕持穿梭港九新界的學校，為同學仔又唱又玩。

一年一度「寰亞音樂」School Tour，今年主題為「MUSIC ON CALL」，吸引大批學校熱烈參與。公司派出雲浩影（Cloud）率領首次參與School Tour的新人師弟藍奕持（Lester），穿梭港九新界的學校，為同學仔又唱又玩。第一天早上團隊先到屯門香港專業教育學院（IVE），下午轉戰港島區的聖類斯中學；第二日早上則抵達青衣IVE，下午移師沙田大圍五育中學，更邀得陳健安（安仔）加盟助陣，令現場氣氛更為高漲，同學仔玩遊戲非常投入。

這次的歌單滿滿心思，專為同仔度身打造。Cloud率先以人氣作品《回憶半分鐘》帶起全場氣氛，接著以《別畏高》鼓勵同學們勇敢向前衝。唱作歌手Lester以往多創作英文歌，加盟「寰亞音樂」後推出首支廣東歌溫馨小品《少甜》為活動暖場，隨後藉著新歌《純》寄語同學不忘初心、保存純真。兩人更合唱了Cloud的《我想和你虛度光陰》和大師兄馮允謙的作品《All That I Want》。台下同學們反應熱烈，Cloud和Lester更跑落與同學們握手和自拍，全場打成一片。