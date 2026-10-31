新城勁爆頒獎禮2026｜涂家堯以新人身份參加頒獎禮 開心參與期待明年繼續出席

《「新城勁爆頒獎禮2026」記者會》於今日（30日）假馬鞍山舉行。結合今年大會主題——「被看見」，近90組歌手及組合以獨特造型出席，在「萬聖月」大膽展現最想「被看見」的一面，現場場面熱鬧，大量粉絲到場齊撐一眾歌手。大會亦邀請一眾歌手參與社交平台讚好挑戰，為12月27日假香港會議展覽中心舉行的《新城勁爆頒獎禮2026》掀開序幕。

涂家堯今年以樂壇新人身份勇闖樂壇，他先後推出個人單曲《消散的溫度》、合唱歌《我是我 活得好的證據》，昨日他出席記者會時，應大會要求扮鬼扮馬，他笑謂：「似返西式嘅殭屍，所以叫化妝師化smoky eyes，加強吓個眼影咁樣。其實我好少扮鬼扮馬，但我見其他歌手扮得好出色。」問到今次參加頒獎禮記招的心情，他說：「心情好興奮，今次嚟學嘢，參加一個party見吓其他歌手，我又睇吓佢哋點樣做，學吓點做，希望下年參加嘅時候可以自然啲。」

至於有沒有信心拎獎，他說：「應該咁講，接近已經好好，其實在場咁多歌手有自己嘅作品出現喺呢一度都係個個有信心嘅！」他透露現在為第三首歌錄音，「係由伍仲衡老師寫嘅，依家錄緊音，希望12月可以完成到晒所有製作同MV，12月plug到。他透露MV沿用之前合作過的班底，並會飛到高雄拍攝，「因為大家之前合作過，今次係未試過嘅曲風，係R&B，上次MV個導演係拍開rap嘅，所以今次首歌會更加啱佢拍。」