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娛樂
出版：2026-Oct-31 10:55
更新：2026-Oct-31 10:55

新城勁爆頒獎禮2026｜涂家堯以新人身份參加頒獎禮 開心參與期待明年繼續出席

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涂家堯趁萬聖節以特別造型示人。（娛樂組攝）

《「新城勁爆頒獎禮2026」記者會》於今日（30日）假馬鞍山舉行。結合今年大會主題——「被看見」，近90組歌手及組合以獨特造型出席，在「萬聖月」大膽展現最想「被看見」的一面，現場場面熱鬧，大量粉絲到場齊撐一眾歌手。大會亦邀請一眾歌手參與社交平台讚好挑戰，為12月27日假香港會議展覽中心舉行的《新城勁爆頒獎禮2026》掀開序幕。

新城勁爆頒獎禮2026記者會現場十分熱鬧 全體歌手大合照 現場近90組單位的歌手及組合，與新城廣播管理層及嘉賓大合照。 男、女組合歌手包括 IdG Sundae、MYNT魔音女團、N5、SHEro、SURFIVE、ZPOT （由上左起）表妹Mona、林沚羿、姚心悅、KALAI家麗、蘇家欣、RIIANA、施匡翹、Kiri T、Gin李幸倪、黃淑蔓及詹天文。 （由上左起）陳懿、陸海悠、龔柯允、陳葦璇、Jess Law、吳欣彤、㛓僑、黃洛妍、鍾柔美、泳兒、方皓玟、張天穎及潘靜文 （由上左起）鄺星宇、梁煒謙、葉振弘、范卓賢、林暐竣、Aden Chak、鄧思朗、張進翹、曾傲棐、曾比特、許廷鏗、張馳豪、Gordon Flanders及陳宗澤。 （由上左起）Honey Punch、IdG Bubbles、公路煙花、VIVA及FYP。

涂家堯今年以樂壇新人身份勇闖樂壇，他先後推出個人單曲《消散的溫度》、合唱歌《我是我 活得好的證據》，昨日他出席記者會時，應大會要求扮鬼扮馬，他笑謂：「似返西式嘅殭屍，所以叫化妝師化smoky eyes，加強吓個眼影咁樣。其實我好少扮鬼扮馬，但我見其他歌手扮得好出色。」問到今次參加頒獎禮記招的心情，他說：「心情好興奮，今次嚟學嘢，參加一個party見吓其他歌手，我又睇吓佢哋點樣做，學吓點做，希望下年參加嘅時候可以自然啲。」

（由上左起）馮熙燮、胡子貝、TELLER、譚永浩、涂家堯、Kudos Lam、藍奕持、華浩然、關立、倪震權、啫喱、湯梓熙、柯雨霏、鄭芷淇、黃詠霖、孫詠嵐、穎喬、鍾凱瑩、蘇詠淳、Kaelyn、尹嘉裕、陳子晴及林煊諭

（由上左起）馮熙燮、胡子貝、TELLER、譚永浩、涂家堯、Kudos Lam、藍奕持、華浩然、關立、倪震權、啫喱、湯梓熙、柯雨霏、鄭芷淇、黃詠霖、孫詠嵐、穎喬、鍾凱瑩、蘇詠淳、Kaelyn、尹嘉裕、陳子晴及林煊諭。

至於有沒有信心拎獎，他說：「應該咁講，接近已經好好，其實在場咁多歌手有自己嘅作品出現喺呢一度都係個個有信心嘅！」他透露現在為第三首歌錄音，「係由伍仲衡老師寫嘅，依家錄緊音，希望12月可以完成到晒所有製作同MV，12月plug到。他透露MV沿用之前合作過的班底，並會飛到高雄拍攝，「因為大家之前合作過，今次係未試過嘅曲風，係R&B，上次MV個導演係拍開rap嘅，所以今次首歌會更加啱佢拍。」

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涂家堯首次參與樂壇頒獎禮記招。（娛樂組攝）

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