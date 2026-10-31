Marco媽咪餐廳損失慘重盼重開後大家多支持 張天穎預告明年出EP

葉振弘（Marco）與張天穎（Jaime）昨日以獨立歌手身份出席「新城勁爆頒獎禮2026」，問到會否組CP闖樂壇，他們笑謂太快，但可以考慮。Jaime透露剛放完假，將會推出EP，並稱放假期間去不同地方問人「拎幾粒音」。Marco在旁大讚Jaime勤力，直言自己要是放假是甚麼都不理。

談到Marco媽媽的餐廳起火，他多謝大家關心，他說：「油爐起火，加上天氣乾燥，就燒着晒成個廚房，希望大家注意安全！但冇事，但係損失慘重，大家記得之後多多過嚟幫襯！」他坦言難以計算損失多少金錢，「因為又要裝修，舖租同埋人工又要繼續俾，影響好大，但我自己覺得好好彩就係人冇事！我當時見到有六七架消防車圍住，我即刻打俾我阿媽，好彩佢即刻聽電話知道佢安全，同埋啲員工都安全。」

他表示事後有到餐廳檢視，完全一片狼藉，「許多食客都關心，好多fans，朋友都關心同支持，我哋會振作起來嘅！會做好食物比大家！」他坦言是媽咪的心血，媽咪非常不開心，但沒有受傷已經很好。他稱可能做店長幫手拉客，但料要重新裝修後才能營業，並不忘呼籲大家來吃烤魚，在旁的Jaime也大讚好吃。

早前sica 宣傳新歌促成P1X3L合體，他感謝sica的安排，他說：「多謝sica促成呢件事發生，兩位兄弟都好忙成日拍劇，我約佢哋都難，sica一次過約晒所有人。」