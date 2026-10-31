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娛樂
出版：2026-Oct-31 11:30
更新：2026-Oct-31 11:30

袁彩雲選港姐入行30年 溫哥華返港受訪直言樂意回歸幕前做串星

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現年50歲的袁彩雲近日返港，上新城節目《我芝訂》跟小芝、啤梨、懷鈺分享近況。。

袁彩雲參加1996年香港小姐奪得季軍及國際親善小姐，2009年嫁給年長逾十載的飲食業丈夫江銘峯（Anthony），婚後移居加拿大並淡出香港娛樂圈。近日，袁彩雲於溫哥華返港接受新城節目《我芝訂》訪問，跟小芝、啤梨、懷鈺分享近況。

袁彩雲與三位主持相識27年，友誼跟這個電台節目歷史一樣。多年來，她在加拿大溫哥華擔任全職媽媽、全職太太，教女及關注家庭健康是其唯一責任。囡囡Alycia眨眼已經13歲大，她表示Alycia對戲劇、射擊均感興趣，但性格方面卻比媽咪淡定得多，處變不驚，絕對是遺傳老公Anthony的優點。

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新朵「唇彩雲」

現年50歲的袁彩雲在節目中自言不便透露老公年齡，但直認丈夫搭車已經有兩蚊優惠，並補充Anthony外表依然年輕，大讚老公有型有款，全因她忙於湊女經常沒有時間煮飯，老公被迫斷食，由於坊間有傳斷食可以保持年青及對健康有得着，可能就是這個原因令Anthony成功回春。至於跟囡囡相處，彩雲堅持大家將「我愛你」大膽表達，親子之間應該要有親切互動，同時分享細個時跟媽媽的感情，家中排行第三的她指七姊弟無論身處世界各地，都一定會定時搵一個國家去旅行維繫親情，令到同樣身為人母的懷鈺十分感觸。

袁彩雲早前在加拿大跟鄧佩儀、張柏芝家姐戴碧芝等合作舞台音樂劇《唔該，轉彎有落》，但只是玩票形式，問到有否興趣返港拍劇及參演舞台劇，她表示無任歡迎，自己好樂意客串演出。一直注重健康的袁彩雲，透露想作出新挑戰，希望開拓自己的品牌生意。今次上節目受訪，她特別帶了自己調配秘方的健康唇彩給三位主持，朝著自己近年這個興趣，健康的保健及化妝品或許會成為其將來生意，被主持們笑指應改名做「唇彩雲」！

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