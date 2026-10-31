袁彩雲選港姐入行30年 溫哥華返港受訪直言樂意回歸幕前做串星

現年50歲的袁彩雲近日返港，上新城節目《我芝訂》跟小芝、啤梨、懷鈺分享近況。。

袁彩雲參加1996年香港小姐奪得季軍及國際親善小姐，2009年嫁給年長逾十載的飲食業丈夫江銘峯（Anthony），婚後移居加拿大並淡出香港娛樂圈。近日，袁彩雲於溫哥華返港接受新城節目《我芝訂》訪問，跟小芝、啤梨、懷鈺分享近況。

袁彩雲與三位主持相識27年，友誼跟這個電台節目歷史一樣。多年來，她在加拿大溫哥華擔任全職媽媽、全職太太，教女及關注家庭健康是其唯一責任。囡囡Alycia眨眼已經13歲大，她表示Alycia對戲劇、射擊均感興趣，但性格方面卻比媽咪淡定得多，處變不驚，絕對是遺傳老公Anthony的優點。