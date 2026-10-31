曾比特新髮型Gin Lee認唔到 泳兒生日獲驚喜讚同事有心思

Gin Lee李幸倪、泳兒、曾比特（Mike）、VIVA及曾傲棐一同出席《新城勁爆頒獎禮2026》記招。曾比特為了新專輯，擺脫多年標誌性爆炸頭，Mike笑言慳了護髮素，並指因為新碟主題傾向清爽方向，所以配合這個主題而剪了這個頭髮，「好耐冇試過咁短頭髮，要習慣吓！爆炸頭電得多都會甩頭髮，長頭髮又難打理，呢個頭髮都係一個幾好嘅選擇。」Gin Lee承認對換了新髮型的Mike未睇慣，因此不能第一時間在人群中找到Mike的身影，更搞笑說：「我都要適應吓，佢個頭細咗，但胸肌就大咗！哈哈！」

Gin Lee、曾比特、泳兒出席《新城勁爆頒獎禮2026》記招。（娛樂組攝）

問到今年大家如何評價自己的表現，Gin Lee透露今年放慢了腳步，「今年仲執不中量，雖然數量少啲但係開心。」泳兒透露今年推出的歌曲一早已準備好，所以步伐不用太急趕，變相令自己有多些時間去宣傳，開心推出的歌曲全都是自己喜歡。她透露將會到紐西蘭錄音，自己一向很喜歡這個地方，加上監製居於當地，在一個舒服及開心的環境下錄音，自覺錄出來的能量、感覺會有些不同。

Gin Lee表示今年的歌曲重質不重量。

泳兒透露趁生日飛到峇里島放了幾日假，問到有沒有泳衣照分享一下，她笑言沒有化妝，所以未必會公開。早前泳兒開了生日專場，她指同事給了不少驚喜，「好開心！身邊啲同事、朋友日日炮製唔同驚喜，我個人係比較難surprise到，但係今次同事首秘密嘅功夫做得非常好，及酒店房一個驚喜、上台唱唱吓歌又有一個驚喜，佢哋真係非常之sweet！」

Mike滿意今年工作表現，「今年加入英皇第一年，歌都出咗一定嘅數量，11月尾會推出大碟，好多謝公司同我沖咗咁耐時間，我係開心嘅！」談到他早前遺失銀包，他坦言最後也是找不到，已經重新換了證件及買了新的銀包，「啲證件補晒，唔見咗第二日已經即刻去補辦證件。損失唔係好大，係整證件嗰啲比較耐。最唔開心就係身份證嗰張相係爆炸頭，唯一一張爆炸頭嘅證件相就冇咗。當係提示我迎接新髮型，唯有向前望！可能係個天都要我捨棄爆炸頭！」