你的保安李寶安｜何爵天為「學生製作」鞠躬道歉 監製翁子光被低budge嚇親

HOY電視首套處境劇《你的保安李寶安》本周開播，首集以9.4點(約611,00人次)破開台紀錄，對台同時段《愛·回家之三代同糖》首集亦以保安對陣。昨晚監製翁子光(翁導)、導演何爵天，聯同李尚正、王耀宏(Meaning, 演羅宋湯)及曾睿智（演邱副隊長），齊齊現身《臨海峯答問大會》，回應主持俞詠文提出收集得來的意見。對於收視報捷，天導不諱言：「我以為HOY電視無人睇。」能令本已不睇電視的觀眾，重新開電視機，翁導認真表示，「有得大戰係好事。」同時他們亦直接回應觀眾指太多食字爛gag、拍攝似學生作品的批評，他更一度鞠躬道歉。

翁子光以為觀眾唔睇電視 收視高開，翁子光亦意料不到，「我以為啲人係唔睇電視，唔係HOY電視問題，而係根本唔睇電視。」由於觀眾喜歡《死屍死時四十四》的李寶安，何爵天起初想拍電影版，但後來有機會拍處境劇，「起初想拍電影，但我以為仲有處境劇？佢話大台播緊，咁就拍啦，後來一睇budget，嚇咗一跳，拍到嘢咩？但大大家都好開心，反而咁拍到嘢，因為好free。」 欠經驗 勝在大膽嘗試 對於很多人形容似學生作品，他有另一番見解，「香港正正好需要學生作品，大家敢於去試，我諗友台或所謂大台，都係比較謹慎啲，我哋乜都敢試。破紀錄打開咗局面，跟住我哋要做咩，係我哋諗緊呢樣嘢。」

何爵天回應前，站起身向鏡頭(觀眾)鞠躬道歉，「啲人話似學生作品，的確係一個學生作品，因為我都係拍sitcom嘅學生，我都學習緊。同時budget方面，學生作品嘅budget都不如，因為我可以兩日拍十幾分鐘 而家係一日拍20分鐘，比較緊絀。」

請「水軍」不如買多兩個飯盒 他們逐一回應批評前，先談到「水軍」問題，翁子光曾在網上發文回應觀眾批評，提到有人帶風向，「帶人鬧一樣嘢嘅風向，係好容易帶起。我覺得……唔係話唔鬧得唔批評得…鼓勵嘅意思係，我覺得我哋做咗好多新嘗試，（希望觀眾）睇到呢啲新嘗試。」同時對於有質疑HOY電視買「水軍」唱好自己，他笑謂，「「梗係要請啦，呢個世界，你唔請唔得㗎！」接著認真表示，「如果有錢請水軍，不如派（錢）、或者買多兩個飯盒好過啦！」

考慮重拍 剪食字gag改正常對答 至於被批評太多食字gag、「成語」gag有代溝，影響劇情、喜劇節奏等，何爵天已要求剪接，將食字gag、「數白欖」等部份剪走，亦考慮重拍某些場口，但監製唔同意，話我唔好矯枉過正。」翁子光聞言即道，「係啦，你唔好刪晒所有食字gag！」他認為是風格一種，不應完全放棄，但要平衡兩方面，保持輕鬆，同時加強劇情，「當觀眾熟悉角色人物，唔需要每分每秒都要唧你笑。的確，我哋一開始係唧人笑。」天導就表示：「觀眾唔鍾意，咁就順應民意。我自己都有諗，可能真係太多，嗰一段真係好多，的確係，同埋再睇返，可能演繹、文本唔係咁好，不如重新再寫過，變番正常對答。」他們自言好彈性，亦有認真統計正負評和內容。

Budget有限 缺乏外景 對於有觀眾批評廠景燈光灰暗偏冷，單機拍攝、剪接奇怪和缺乏外景等，何爵天直言成本所限，「真係單機拍，(高層唔係話全力支持？)嚟緊嘛，希望嚟緊越來越多budget。有啲網民話sitcom應該係光啲嘅，咁我望返香港一啲sitcom，又真係光猛啲，光啲開心啲。多啲budget咪可以多啲場景，有番啲外景。」監製翁導補充，保安室改裝自有線電視大樓7樓HR房，不像錄影廠，可以開頂(天花板)或移動假牆，要從外打燈：「世界光好嘢嚟㗎，韓劇好鍾意世界光，但導演又想光線有多啲變化，打燈有多啲設計，想啲嘢立體啲。咁或者我哋調返光啲。」至於一景拍攝，他解釋，「我哋拍sitcom真係好趕，走景好大成本。我哋會努力爭取新嘅景，可能會成為我哋衍生出嚟新嘅景，譬如今日傾開打拳擂台、或者泳池，大家可以游水，總之係一啲開心嘅景。」

為舞台劇演繹解畫 至於有觀眾認為演員演繹太舞台劇，翁導首先回：「有啲人劇中演員好似演舞台劇，舞台劇好嘢嚟嘅，問題係點樣表現。我想講嘅係，其實只得一個標準：鍾意同唔鍾意。我哋要將所有呢啲嘢組合，令觀眾鍾意，呢個就係我哋拍呢套劇嘅精神。」Meaning自言演戲經驗尚淺，在第三集打破第四道牆的獨白，曾向同輩的舞台劇導演指教，沒為意效果似舞台劇。天導則表示已要求Meaning重拍，並讚他後期愈來愈進步。

未必限於50集 何爵天早前曾指《你的保安》只拍50集，有網民直指因主角李尚正要參演舞台劇，正爺強調很想繼續拍，翁導則澄清謂：「我諗我哋唔止50集嘅！」正爺認真表示，「我覺得一個文明社會，可以容許咁樣嘅創作，包容所有缺點、不足，老闆、公司會俾錢你做，觀眾又接受，而且佢哋嘅聲音，無論係鍾意或唔鍾意，負評或正評，你有機會去見到呢啲，然後插佢、讚佢，你都好幸福。」 集思廣益 最後，他自言尚在摸索階段，首4數確是頗多沙石，會吸取網上意見，不斷學習。他笑稱有留言提議由網民幫手供橋，「我覺得幾好，我今日見到一個幾鍾意嘅，講邱副隊長同清潔姐姐有愛情戲，或者清潔姐姐同Meaning有愛情戲份，我而家腦洞大開，可以諗下。」