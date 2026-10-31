側田回歸首辦戶外騷 觀眾席玩突襲驚喜登場

一連兩場的「側田 2026《再一起 COME TOGETHER》－萬聖節香港站」戶外露天音樂會，昨晚（30日）於西九文化區安盛竹翠公園揭開序幕。這場演出是側田首次在香港舉行的個人戶外露天音樂會，亦是他一直期待以久的演出形式；全場6,000座位爆滿，海旁空地由音樂會現場變身大型戶外disco，歌迷由頭唱到尾，氣氛熾熱。

全場進入合唱mode 側田今次開場大玩驚喜，沒有傳統地由舞台升降台登場，反而在觀眾席一邊唱歌，一邊慢慢走上舞台，當他走近觀眾席時，現場歡呼聲不絕，未正式上台已經成功炒熱氣氛。側田先後演唱《Forget》及《運》，隨即向現場觀眾大呼：「終於嚟到香港站！好掛住你哋呀！」全場即時爆出歡呼聲。介紹樂隊時亦相當興奮，「你哋今晚見到嘅唔係一隊樂隊咁簡單，they are my man, bros, my friend，我哋呢支係『火箭樂隊』，歡迎大家乘搭火箭樂隊，我哋而家一齊飛上天啦！」隨後一口氣唱出多首代表作，包括《情歌》、《三十日》、《走音》及《男人KTV》，前奏一響起，現場即時進入大合唱mode，場面震撼。唱完後，側田坦言未想過自己這麼快便缺堤，「等我恢復吓心情先，我冇諗過我咁快會喊，真係好感動，我好掛住你哋㗎，四年啦，多謝你哋咁多年。」他回望入行20年的音樂路，表示自己曾經走過不同道路，亦曾經迷失，但如今重新跟隨音樂前行，便不再感到害怕。

舞台設計別具心思 今次舞台設計亦甚有心思，以沙灘、大自然為主題，營造戶外渡假及親近大自然的感覺；舞台上設有一個小斜坡，斜坡上印有「COME TOGETHER」字樣，呼應音樂會希望大家聚在一起享受音樂的主題。側田透露，自己一直很喜歡大自然，尤其是居住泰國期間接觸到的森林及清晨景象，因此希望將那種自由、舒服的感覺帶到香港舞台，「我朝早喺騎樓做啲birdcall，或者去啲懸崖、山崖到大嗌，朝早6點，然後啲雀仔、或者啲狗、雞，啲動物出晒嚟，好神奇㗎呢個感覺，我就想今晚製造呢個效果。」為了呈現這份大自然氣氛，側田將觀眾分成多個區域，每個區域代表不同動物的叫聲，再由他現場指揮全場一同「鳴叫」，「動物叫聲」此起彼落。當側田唱到快歌《VOLAR》及《爽》，全場觀眾即時企起身，跟着節奏跳舞及揮動螢光棒。強勁節拍加上戶外場地的開揚環境，令現場瞬間變身大型戶外disco，將萬聖節前夕的氣氛推至高峰。演唱會尾聲，側田唱出名曲《命硬》，引發全場歌迷大合唱。