Jeremy解釋MIRROR五成員缺席Stanley婚禮原因 自爆人生最大手筆做五位數人情

MIRROR成員Jeremy李駿傑昨日（30日）現身旺角朗豪坊，應品牌邀請宣傳香氛產品，吸引大批Unicorns到場支持。Jeremy為隊友邱士縉（Stanley）的印尼峇里島婚禮任伴郎，自爆豪封五位數人情：「我哋呢啲，好大方，做晒所有嘢，跟住又要送錢俾佢。」是Jeremy人生參加婚禮最大手筆一次。問到參加是次婚禮有何得著，他答：「得著就係，唔好搞咁遠，好攰！」形容為忙過開工、出席活動及開演唱會。

Jeremy在Stanley與李炘頤（Alina）婚禮上致辭爆喊，分享指「Alina和Stanley都好照顧我，覺得自己好似佢哋細佬。」他笑認在峇里婚禮由中午喊到夜晚，基本上一見到一對新人進場已經淚崩，「其實我係因為覺得好感人，大家睇住佢哋一齊成長，到現在呢一步，我覺得所有嘢都係好感人嘅一件事，所以先至會流眼淚。」Jeremy一直視Stanley為「哥哥」，向來滴酒不沾的他自言當晚亦有替新郎頂酒，更破戒飲了幾杯威士忌及白酒。談到MIRROR五位成員江爗生（AK）、陳卓賢（Ian）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）未有出席Stanley婚禮，Jeremy回應：「都冇咩好講，因為我都知道佢哋一開始話去嘅，突然之間有工作安排真係去唔到。」透露原本全隊成員都會到場，只是後來有工作所以無法出席。