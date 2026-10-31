MIRROR ACE｜姜濤飲到微醉被Alton公主抱 柳應廷「戲精」上身反出賣呂爵安

MIRROR一連15集的團綜《MIRROR ACE》昨晚(30日)已播畢，雖然說好了的海外拍攝落空，但12子齊人吃喝玩樂，甚麼地點都可盡興，觀眾普遍睇得開心，讚娛樂性十足，各成員mean爆互窒的地獄gag、自嘲、見錢開眼互相欺騙，盡見真性情。昨晚(30日)播出的最後一集，眾人圍坐打邊盧，一邊吃喝，一邊玩小遊戲，姜濤被灌至微醉，自爆開工射波的理由，在眾兄弟起哄下，被王智德(Alton)公仔抱，場面一發不可收拾。

見錢開眼 不擇手段 今次團綜《MIRROR ACE》由《膠戰》部份班底蔡斯瀚、文卓森(旁白君)、徐慧姍等主理，節目有不少黃金畫面，教fans津津樂道。姜濤與楊樂文(Lokman)玩夾大脾，搞到隊長痛到慘叫如「生仔」，AK搞笑地從旁「接生」；姜濤和柳應廷(Jer)玩「放氣」遊戲，瞓身力壓吹氣公仔務求最短時間內「放氣」，結果筋疲力盡，猜包剪揼定勝負；在神秘「恐怖箱」遊戲向來恐懼蛇蟲鼠蟻呂爵安(Edan)和怕魚的盧瀚霆(Anson Lo)公開出錢搵成員代玩，眾兄弟見錢開眼搶住代勞，AK江𤒹生淨賺2,800元，楊樂文Lokman漁人得利亦有500元。綜觀15集，姜濤繼續成為好勝擔當；符碌擊敗桌球世一吳安儀的Anson Lo，亦貫徹聽極唔明遊戲規則的黑人問號狀態。智慧擔當的陳卓賢(Ian)經常被聯手淘汰。而向來記性好的李駿傑(Jeremy)就在團歌測試環節，表現亮眼。

Jer呃晒全場好得戚 Jer雖因食唔停而獲新朵「Vivienne Lau」，但拗手瓜憑實秒殺「肌肉擔當」Alton，更多次成為MVP。平時經常被團欺的Jer，在保安遊戲中「戲精」上身，一臉無辜成功欺騙全場，心水清的陳瑞輝(Frankie)擾亂大局，簡接為Jer助攻，慘被蒙騙的邱傲然(Tiger)幾乎崩潰。最意想不到是連計仔多多的Edan亦不虞有詐；另外，在尋找現金遊戲，各人為將現金據為己有，奇招盡出，本來被Edan招攬結盟的Jer，早料到最終會被對方出賣，先下手為強反出賣Edan，與「精壯」男子邱士縉(Stanley)平分獎金，Edan始料不及，不得不佩服。

姜濤後悔買樓考車牌？ 最後一集，節目組安排MIRROR玩game打邊爐，並設定所有成員都不准叫隊友的英文名稱，否則罰飲一杯。姜濤多次直呼隊友英文名，頻頻被罰，飲到面紅耳赤，更直指自己飲到「上頭」。其中抽籤抽到一條問答題：「假如你遇到8年前的自己，請俾3個建議佢」姜濤答：「唔好買樓，唔好考車牌！同埋，買某隻股票！」Stanley問買邊隻股票，姜濤問：「出得街㗎咩？」江𤒹生（AK）笑言：「你都醉啦。」Edan馬上炒熱氣氛大叫：「姜濤飲杯！姜濤飲杯！」兄弟齊齊歡呼，姜濤坦言：「堅係上頭啊真係！」Lokman抽中「提出返工射波的3個理由」任務卡，眾人推舉姜濤作答，更笑言「真嘢唔好講出嚟」，姜濤亦大分分享：「扁桃腺發炎、腳趾發炎、頭痛。」

Alton抱姜濤 攰到上天堂 其後，Alton抽籤抽到任務卡：「揀一位成員公主抱佢。」，Ian帶頭推薦Alton抱姜濤，兄弟齊齊吶喊助威「姜濤！姜濤！」，Alton認真思考：「我依家諗緊我聽日有冇嘢做，承唔承受到傷害先，公主抱姜濤，我應該真係唔得。」兄弟齊呼：「你得嘅！」Lokman笑言：「你平時唔係咁㗎喎！」Alton最後接受挑戰，迫不及待的姜濤興奮大叫：「Lets go！我嚟啦！」Alton最後有成功抱起姜濤數秒，一邊喘氣：「我見到光啊。」比喻自己累到上天堂。 齊人玩樂最珍貴

節目尾聲，MIRROR分享今次拍團綜的感受，Jer分享：「我成日都覺得我哋呢個團呢係爭咁一啲一齊玩，一齊經歷工作以外嘅嘢，咁所以呢個節目係好好，俾我哋一個機會相處。」Tiger分享：「同埋我覺得最珍貴嘅唔係鏡頭前面拍到嘅嘢，而係鏡頭後，我哋好難得可以齊人去經歷一啲時光，即係打機、嗌咖啡、食早餐嗰啲。」完成手頭上的個人工作後，大家便要開始準備團體演唱會，Lokman寄語：「我覺得今次個團Con係複雜嘅，同埋我相信大家都會想同以往有少少不同，希望大家會enjoy呢個表演，同埋希望大家所有嘢都順順利利。」