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娛樂
出版：2026-Oct-31 17:30
更新：2026-Oct-31 17:30

女神配對計劃2｜第一季女神水著回歸任花生團 關嘉敏泳裝暗藏乾坤最搶鏡

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《女神配對計劃2》今集有第一季女神水著Look回歸，擔任「花生團」 。

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》，明晚（11月1日）播出的第九集，12位求愛勇者吳兆麟（Alan）、吳旭東（東東）、俞鋆瑞（Ice）、譚梓樂（Hepta）、李爾晨（Kyle）、林子朗、伍頌曦（Preston）、侯建民（Zico）、林福明、吳俊峰（Mark）、方智弘（Oscar）及關經翰（Oswald），將與七位女神何沛珈（Roxanne）、陳若思（Amber）、郭珮文（Juliana）、阮嘉敏（Mandy）、俞可程（Kanis）、梁超怡（Chiuyi）及陳星妤（Yvette）移師主題公園大玩水上遊戲，進一步展現各人真性情。

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今日，官方公布「水上挑戰」花生團陣容，原來是五位來自第一季的女神，葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、李芷晴（Stephanie）及羅毓儀（Yuki）。為配合水上挑戰主題，五位女神全數水著look回歸，Yuki與Step鬥晒小蠻腰，Sophie與Maggie鬥晒長腿及青春氣息，Carman的水著Look雖是長袖看似密實，但卻暗藏乾坤，各有各搶鏡。五位上季女神到時除會嚴選今輪MVP，還會落足嘴頭，幫助今季女神及求愛勇者敞開心扉，除會分享自己上季的相關經驗，還會以過來人身份解開今季女神們的「戀愛惱」。

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