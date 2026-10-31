VIVA預告性感look現身頒獎禮 曾傲棐100%付出有獎當bonus

VIVA與曾傲棐（Alvin）昨日出席《新城勁爆頒獎禮2026》記者會。VIVA以全黑羽毛look上陣，Alvin則笑謂平日打扮比較不修邊幅，今次就比較四正。

今晚派對首唱新歌

VIVA預告羽毛的打扮跟新歌有關，並將於今晚（31日）在SPOOKY Halloween 2026上首唱，為免演出有差池，所以會通宵練習。談到Carina在其新歌MV造型非常大膽，她表示因為是新人獎，所以把握機會作大膽嘗試，不想遺憾。對於她露出大玉背，她笑言不是「終極一脫」，只是夾返歌曲的主題，並指背上寫了「自造天運」四字，意思是自己掌握及創造命運。問到其他成員會否考慮像Carina般大膽嘗試，她們表示可以在頒獎禮齊齊大露背。當Alvin被問會否除衫，他笑言「驚影唔晒，好大份！可能摺機先睇得哂！」