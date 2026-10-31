張家輝明年農曆年登紅館開騷 經理人籲密切期待

張家輝近日頻頻現身為主演電影《我阿爹想旅行》謝票，日前出席電影「坐千萬望億」的慶功宴，與蒙嘉慧、鍾雪瑩受訪時隨哼唱鄭伊健的歌曲，雖然一度誤將陳小春的《戰無不勝》，當成伊健作品，但從Threads可見他在慶功宴上大展歌喉，足見唱歌魂一直存在。昨日有報道指家輝將於明年農曆年期間，踏上紅館開騷，重返樂壇，其經理人回覆傳媒查詢表示：「稍後公布，密切期待。」據知這不只是純唱歌的演唱會，從宣傳手法到內容都會滿有驚喜。

不時展歌喉

先後憑《証人》和《激戰》兩奪金像影帝的張家輝演技毋庸置疑，查實他早於2000年簽約英皇唱片，先後推出《愛得起》和《對你傾訴》兩張專輯，並曾奪得叱咤樂壇生力軍男歌手獎，以及勁歌金曲、十大中文金曲嘅男新人銅獎。雖然家輝主攻影壇，但不時技癢在電影翻唱經典，包括《中華賭俠》的《眼睛想旅行》、《賭俠1999》有《忘情水》，《化骨龍與千年蟲》有《灰色軌跡》，《金雞sss》就有《誰明浪子心》。

去年，張家輝在自導自演的《贖夢》，親自獻唱主題曲《永遠的失眠》，並於預告片中唱王傑《今生無悔》；另外，他亦主唱電視劇《絕命法官》的主題曲名《因果之灰》。近年，他近年亦不時擔任紅館演唱會嘉賓，包括在契爺胡楓演唱會唱《忘情水》，又在陳慧琳演唱會跳唱《眼睛想旅行》，亦曾為鄭秀文擔任嘉賓。在慶功宴當日，被問到可會開演唱會時，張家輝沒有拒絕，但半說笑指，「我聽聞會喺歐美、蘇格蘭、墨西哥嗰邊都傾緊，搞得掂再返嚟……」