鬼到盡頭｜DAY＋ANSONBEAN首演舞台劇 直認仲有好大進步空間

麥沛東、許軼（Day）及ANSONBEAN昨日（30日）演出首場《鬼到盡頭》。Day自言寢食難安，直言連續睡眠欠佳。談到Day瘦了不少，她表示肥了一些，因為彩排時不停食薯片，並指自己一有壓力就想吃東西。ANSONBEAN透露心情好緊張，原本以為Dress Rehearsal會淡定一點，「點知一見到觀眾用多咗好多壓外嘅力，然後情緒上就kick住咗，但係會繼續努力。」他感謝導演跟前輩都很照顧他們，整個團隊氣氛像回到學校一樣，除了演技還學到很多人生道理。

Day坦言首次演出有不少甩轆的情況，「今次排練時間係偏短，加埋緊張所以喺講台詞會疊聲。」但很開心有ANSONBEAN陪伴，因為大家都是首次參演舞台劇，感覺有人一齊成長。她又指今次參與舞台劇收到不少錦囊，「排嘅時候，特別係見到我哋有啲位kick住，會好主動同我哋講佢哋嘅經驗，我有時都會問返佢哋，佢哋都會分享好多法寶，好開心可以同一班咁有經驗嘅人一齊！」

至於Day及ANSONBEAN如何評價自己的第一次舞台劇的表現，Day直指：「2000分！總分未知。」而ANSONBEAN就覺得：「我覺得演戲係冇得用分數評，所以我唔評啦，但係絕對有極大的進步空間，我會繼續努力，我唔會放棄。」問到會否擔去廁所而不敢飲水，Day表示因為有很多大聲說話的部份，所以不停飲水，又吃蜜糖養聲。談到AK及邱禮濤有到場支持，ANSONBEAN笑謂被他們捉到其緊張的一面，並獲二人打氣。