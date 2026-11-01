你的保安李寶安｜李尚正萬聖節拉隊啟德快閃巡遊 曾睿智自爆為角色去考保安牌

由何爵天執導的HOY首部處境劇《你的保安 李寶安》，上月26日首播錄得9.4點最高收視，不僅創下HOY開台以來最高紀錄，更打破ViuTV冠軍劇《大叔的愛》之8.6點收視，成績斐然。趁住萬聖節，《你的保安 李寶安》昨晚派出一眾演員舉行快閃活動，驚喜現身啟德體育園，並於附近一帶快閃巡遊。

李尚正、曾睿智、王耀宏（Meaning）等人齊以保安look現身啟德體育園，除出席是次萬聖節快閃活動外，更力撐剛加盟HOY的占士丁丁在體育園海濱範圍開騷。一眾保安員先由啟德零售館去到美食海灣，遇上占丁丁在現場獻唱，他們立即協助維持秩序，又與丁丁合唱《海闊天空》，現場氣氛高漲。

李尚正與拍檔們對首集瀏覽量衝破100萬表示興奮，非常感激觀眾支持。《你的保安 李寶安》將會陸續加入不同演員，阿正透露占士丁丁在劇中扮演電梯維修員，還推薦老戲骨王文慧亮相集數是觀眾必睇。該劇周四播出的第4集，電視收視已回落至4.9 點，對比首播最高點流失接近一半觀眾。李尚正重提自己在有線電視年代曾試過零收視，笑言已經「滑啞」。談到TVB同時段的《愛·回家之三代同糖》加入樊亦敏、歐瑞偉演出，加上又找來《愛‧回家之開心速遞》陣容拍攝一共四集的萬聖節短劇《接龍保安心慌慌》，阿正指：「咁咪對保安多啲嘅關注，先至越來越多人睇。」至於曾睿智自爆為今次保安角色，收到劇本後特意去考取保安牌，更試過找保安工作，但卻不獲聘請，指保安業只請長工，不會請兼職。