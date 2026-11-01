SURFIVE首出席頒獎禮余宗遙感觸良多 冼靖峰開騷獲兄弟建議除褲

SURFIVR五子冼靖峰、黃奕斌、文佐匡、佘宗遙及黃星綽一同出席《新城勁爆樂壇頒獎禮2026》記招。由於配合萬聖節主題，黃奕斌、文佐匡、佘宗遙及黃星綽均打扮特別到場，冼靖峰相對之下比較平淡，DEZ笑謂對方是日打扮是「To be seen Archie Sin」。 黃星綽大方騷手臂，他表示是日造型參考了《Twlight》的吸血鬼，並稱衣服開胸設計「因為to be seen，我要俾人睇到我嘅真心。」更專登一早怒操手臂。DEZ就建議文佐匡大走女僕風。

問到要開騷的冼靖峰會否考慮在當日像黃星綽一樣騷肌，他說：「我係有練緊嘅，但係我又俾佢哋摸過，係冇成果嘅！放心！一定會show俾大家睇，但係除衫有好多種嘅，可以行中間⋯⋯」在旁的兄弟即笑他要除褲。黃星綽說：「因為佢個主題係睡房，所以我比較期待佢係睡衣look！我好想知佢平日喺屋企着啲乜嘢嘢，究竟係孖煙囪定係碎花褲！」冼靖峰笑謂在家中是一套老西上陣，但會嘗試安排SURFIVE合體。

談到今次首以SUFRFIVE身份出席頒獎禮，Archie表示感覺很不一樣，黃奕斌開心，今次能夠與一眾兄弟出席頒獎禮，感覺有人陪伴我互相支持。DEZ稱首次參加頒獎禮是2022年，相隔一段時間再出席感觸良多，能夠參與已經很開心，自己也review過去三、四年的歌手生涯，自己會更加努力。 問到今年的表現，黃星綽稱半年前出歌《POPSTAR》，即將會推出新歌，文佐匡透露MV已經完成拍攝，為配合歌曲會有不少打機感覺，只有他們的演出，未有女角參與。