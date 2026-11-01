劉嘉玲閃爆與發哥同場 造型遭梁朝偉笑太誇張 爆The Weeknd想邀王菲做嘉賓

劉嘉玲、周潤發夫婦、何超瓊、何超蓮、內地演員袁弘、京東集團老闆娘章澤天、吳婉芳次子胡智同、郎朗太太吉娜．愛麗絲（Gina Alice Redlinger）、翁嘉等晚上（31日）出席「M+五周年慈善晚宴」，劉嘉玲以全黑閃閃長裙現身，戴上長長的假指甲，打扮驚艷。劉嘉玲表示向來都閃自己化妝，所以不用太耐時間，反而長指甲要提早網上訂購，只是戴上手後覺得很不自在未習慣，笑謂「做鬼都幾難！」她透露這身衣服名為「Love in the rain」很配合晚會的主題。她指老公梁朝偉看到其造型後都嚇親，笑她打扮太誇張。

日前劉嘉玲和梁朝偉到啟德欣賞加拿大天王The Weeknd演唱會，她表示聽到《HONG KONG》混入了王菲的歌曲《季候風》時非常感動。她透露本身跟The Weeknd的經理人是朋友，但自己並不太熟悉The Weeknd，及後對方表示The Weeknd是梁朝偉的fans，很想約見面，於是她查看對方的IG及到Spotify聽他的歌，發現對方有7000幾萬followers，而自己原來也有聽過對方的歌曲，於是一齊食飯見面。她透露飯局上也是傾偉仔的電影，並想跟杜可風合作，於是幫對方連絡。 她透露The Weeknd很熟悉香港的電影，梁朝偉的電影近乎都看過，也聽過很多王菲的歌曲。她說：「佢對香港有深厚嘅感情，相信佢連廣東話都識講少少。（佢有冇諗住請王菲做嘉賓？）有！但係阿菲喺北京，佢唔係好得閒過嚟，如果唔係就好完美！既然有呢個緣份，睇吓將來有冇合作嘅機會。」她表示整晚的演出自己沒有停過，「好興奮！好難得個production係咁好，佢唱兩個鐘又冇落過台、冇飲過水、換衫。我見到《Hong Kong》MV好感動，覺得佢愛香港仲多過我哋，喺佢個畫面見到香港好靚嘅味道。偉仔都好感動，我相信我身邊每一位朋友都好感動！」

提到近年不少拍電影的人士開紅館個唱，如古天樂、張家輝亦將於明年開個唱，問到梁朝偉可會想開騷，劉嘉玲笑說：「唔好啦！我哋又唔唱得，佢喺舞台更加唔自在，唔通在台上面hea咩？尤其係睇完THE WEEKEND，算吧啦！人哋唱得咁好， production又咁好，我哋香港要加油，人哋嘅production真係太震撼！（佢會唔會想唱幾句？）梗係唔好啦！好多人搵佢做嘉賓都婉拒咗，佢企喺個舞台度好唔自在。（你出過碟會唔會唱？）我出碟係一個錯誤決定，但係嗰陣時後生就冇所謂，但係我真係唱得唔好對唔住啲觀眾。」

她透露偉仔的工作已安排到明年，非常密密麻麻，亦會抽時間去滑雪。談到梁朝偉主演的電影《寂靜的朋友》代表匈牙利角逐第99屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」，劉嘉玲表示能得到認同很開心，現在未知會否入圍，如成功入圍一定會與梁朝偉一起出席活動，因為自己從未去過奧斯卡。

劉嘉玲爆偉仔近日愛揸跑車遊車河，每天校好鬧鐘起床揸車去遊山玩水。她認為偉仔辛苦了很多年，應該趁有時間要做些喜歡做的事，自己也不忘叮囑他要注意安全。問到會否跟她一齊去遊車河，她直言不喜歡坐他的車：「又低又矮，落車又唔方便」。 偉仔早前在社交平台分享兩夫妻撐檯腳的相片，相中的的他一臉嫌棄的看著食公仔麵的劉嘉玲，更寫上「唔好食啦」，劉嘉玲透露與偉仔去台灣揸模擬車，原本有一日會落場揸車，誰知遇上颱風取消。至於是不是偉仔不喜歡她食公仔麵，劉嘉玲表示偉仔只是不想她食得太多。