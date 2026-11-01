FING小組回應缺席Stanley婚禮 AK尊重外界想法：件事我哋自己知 視團綜為演唱會前Team Building

MIRROR「FING小組」楊樂文(Lokman)、江𤒹生(Ak)、王智德(Alton)和陳瑞輝(Frankie)昨晚(31日)萬聖節為灣仔舉行的戶外騷SPOOKY Halloween 2026擔任表演嘉賓，除了跳唱小組歌《FING!》、《BRO!》和《DUM!》，亦各自唱出solo歌，包括Lokman的《紅的點解係紅色》、AK的《攬緊處理》、Alton的《LA LA SONG》和Frankie的《皮思苦》。他們表演完畢，由韓國女團MEOVV接力，彼此只擦身而過，沒機會上前打招呼，不過遠遠目送，AK笑言已心跳加速卜卜跳。

萬聖節cosplay超級英雄 敗陣而回 問到如何度過萬聖節，他們自爆FING小組曾cosplay一個包到實的超級英雄，由於服裝質地麻麻，加上戴眼罩模糊不清，僅送了幾分鐘英雄就打退堂鼓，相當失敗。Frankie憶述，「喺條街逗留咗5至10分鐘左右，睇唔到嘢，返咗屋企。」AK補充，「我哋有去過目的地，但幾分鐘就走咗。」問到可有拍片或影相，他們笑言沒有外流，Alton揚言不介意起底：「嗰個英雄人物一街都係，你搵張相夠4個就係我哋！」 至於早前AK透露萬聖節在主題樂園返工的年份，fans火速考古找到MIRROR成員大量舊工作照，連隨Lokman、Alton和Frankie的扮鬼扮馬照亦曝光，AK向各兄弟致歉，不過Alton指仍有好多造型未被發現，「我冇諗住講，一講完今晚啲相又出嚟，網上嘅只係冰山一角。」Frankie笑指當年的骷髏人造型太花功夫，沒機會重現：「我只係做過一、兩年，嗰造型要噴漆難上妝又難落妝。」

自爆有絕密廢噏片段未曝光 團綜《MIRROR ACE》剛播畢，談到Alton公仔抱姜濤，他形容，「突破極限，或者喺極限位停留咗一陣，然後我覺得安全第一，都係要退返落嚟。」他笑言只能在團綜發生，不過由於拍攝當天飲了點酒，已記憶模糊，「淨記得當刻突然分到光暗，我懷疑椎間盤有少少突出。」節目中，他亦與柳應廷(Jer)拗手瓜，被對方秒殺，問到二選一哪個環節較高危，Alton笑謂，「其實Jer都好危險，佢到大件頭、魁梧。估計只有Stanley(邱士縉)、姜濤有得比。」AK補充，「佢啱啱升到新嘅力度，唔係幾識控制，力度太猛。談到Jer在尋寶遊戲反出賣Edan奪現金，四子亦意想不到，AK笑言：「只可以話，佢太了解Edan。。

當晚各人都有飲酒，只有AK、Jeremy和Frankie滴酒沒沾，姜濤自言飲到「上頭」，沒有飲酒與姜同車回家的AK認證，「我哋同車走講咗好多無謂嘢！」對於Jer和Tiger都認為MIRROR一齊玩的好機會，AK亦認為，「今次遊戲幾有趣味，團con前的Team building。」fans大讚團綜娛樂性豐富，但15集不夠喉，AK亦認同，透露很多精彩環節沒有播出，45分鐘至1小時也有足夠內容，他自爆有晚在商場玩捉迷藏活動期間，Fing小組有一段在房內的全廢話傾偈，他與Lokman表示，「全廢話，但幾好笑㗎，啲內容又出得街，但都係冇剪出嚟。」

Lokman沒理外界揣測 至於大表的峇里婚禮，Fing小組有工作安排而缺席，被網民指是純粹「同事關係」，Lokman就對表示：「我冇點睇外界揣測喎，有啲嘢我哋控制唔到，冇可能講晒所有嘢出嚟，有啲嘢自己知咪得囉。就算我呢刻同晒所有人解釋，都可能唔會改變。」AK因晚上睇演唱會而被鬧爆，獲Stanley力撐當日下午有工作，AK語氣平靜回應，「Stanley講得啱，大家只係想聽自己想聽嘅答案，就算解釋咗，對件事未必有影響，尊重大家諗法，你哋要咁諗都無所謂，件事我哋自己知，（網上揣測）我哋唔take。」他們亦表示原已計劃出席，但臨時各有工作調動而無法赴會。

AK著「deep U」被瞓話 AK憑電影《我們不是什麼》獲提名金馬獎最佳男配角，他表示會與電影團隊一齊出席，問到戰衣準備，他指目前仍有「國王的戰衣」階段未有概念，至於Lokman早前deep V亮相釡山電影節，AK笑言著「大deepU」，但即時被隊長Lokman訓話亂講嘢。商台將於周三於昂坪市集舉行叱咤記者會，Lokman表示正在安排：「樂壇大事又見到咁多朋友，如果去到一定去。」他表示現正忙於拍賀歲電影，估計11月中煞科。