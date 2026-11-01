YT周殷廷生日繼續拍《雨夜之徒》 搵澳牛借場超級nice伙計有份客串？

YT周殷廷今日（1日）生日，他出席環保活動時透露會在工作中度過，繼續為《雨夜之徒》拍攝。同場的Gin Lee特意唱生日歌賀他37歲生日。YT表示整個電影團隊很投入拍攝，所有演員很專業，開拍前大家花了不少時間揣測角色及商討。

今次電影請到任達華及黃子華拍攝，YT表示監製本身一早跟他們認識，但自己跟他們並不熟絡，所以當時跟監製拿住劇本跟他們商討，相信是劇本打動二人。問到拍攝時有沒有出現邊拍邊改的情況，YT直認有，因為大家都想朝更好的方向的進發。 他透露有參與任達華跟黃子華的造型設計，但不方便透露太多。對於近日網上流傳的影片，至今沒見到任何女主角相關，YT笑謂「唔方便透露太多」。問到他會否客串，他再以「唔方便透露太多」去回應。

對於網上見到子華出現疲態是不是角色需要，還是他拍得太攰，他指拍攝的確很長時間，對方在不同場口都用盡100%努力。談到終於可以做到電影導演，他坦言見到華哥跟子華同框很神奇，「由一個劇本去到由咁傳奇嘅演員演成場戲，再好睇咗，好神奇！」而自己當MV導演也有一段時間，可說是為今次執導做準備。 他透露已經連續三日沒睡，但相對當兵的時候，已經很好。他又指開演唱會時拍東西，要自導自演，體力需求是更大。

早前見到電影到不同地方取景，當中包括「澳牛」，YT表示很多人得知要借場時，很樂意借出。問到「澳牛」有沒有催他們拍快些，他表示「澳牛」的人很nice，完全沒有催，形容他們「出餐快但好nice」，並透露員工也有份參與。問到是否叫他們「做回自己」，YT不停笑謂「唔透露太多」。