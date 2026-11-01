林建明遇赤馬紅羊劫跌倒病重 至今仍未完全康復

林建明接受薛家燕訪問時透露，8月初被傳病重是因上呼吸道細菌感染而入院。

今年72歲的林建明（大姐明）接受薛家燕、范振鋒及思敏主持的《開心大派對》訪問，透露她8月初不適求醫，證實上呼吸道細菌感染，醫生指若遲兩天求診，隨時演變成肺炎。其後因出現抗藥性，連服兩星期強效藥物，日間睡醒便吃藥，喉嚨及上顎乾痛、咳嗽嚴重，至今仍未完全康復。因要戒吃凍食，她只能偷偷吃一口最愛的綠茶朱古力味雪條，再喝一口溫水暖喉。她笑言未病時曾一日吃四支雪條，多年來只鍾情同一牌子，現在則「戒買唔戒食」。

她過往每星期打羽毛球、游泳，又經常外遊；但今年適逢「赤馬紅羊劫」，多次旅行均臨出發前受阻，其中一次更在出發前一星期跌倒，膝蓋受傷而被逼取消。她嘆謂今年索性不再計劃旅行，留待明年再計劃。

談及好友胡楓早前因膽石跌入膽管、手術後昏迷4日，薛家燕表示當時自己在馬來西亞，得悉消息後即時致電慰問，慶幸對方已無大礙。林建明指胡楓一向活躍，喜歡與朋友聚會，勸他減少奔波、多休息；又形容他頭腦精靈、精神很好，大家不用過分擔心，但事件正好提醒老友記定期檢查身體。她並呼籲長者接種肺炎、流感及帶狀皰疹疫苗，防患未然。

憶約肥姐收工打邊爐

回望八十年代《歡樂今宵》黃金歲月，林建明指當年收工後會約肥姐沈澱霞等到避風塘打邊爐；幕後團隊早已準備劇本，演員不用自行度橋，習慣即場「爆肚出古惑」，現場觀眾反應熱烈，正是節目最難忘之處。