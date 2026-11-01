濱崎真緒經理人還原情況 對方以交朋友為名邀到場

前AV女優濱崎真緒引退後，現定居香港，並主力以「DJ Mao」身份在亞洲各地做DJ工作，早前更參與HOY劇集《你的保安李寶安》拍攝。今日凌晨濱崎真緒在社交平台透露自己被人落藥，其後送院需在深切治療部留醫經理人透露，院方已在其尿液中驗出對四種藥物呈陽性反應，濱崎更一度出現幻覺。警方將案件列作「意圖損害等而施用毒藥」，交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。 從經理人提供的影片中，有一名長髮人士事後跟他交涉，見到經理人向對方說：「你啱啱講嘅！」對方回覆說：「唔係小事化大！你唔好咁⋯⋯意思即係咁，有啲嘢⋯⋯」經理人說：「依家係你個場發生⋯⋯」而坐在濱崎真緒坐在輪椅十分痛苦，不停唸唸有詞，神智不清，並攬緊經理人腰肢。

經理人接受傳媒訪問，指事發於萬聖節當晚，濱崎真緒在完成灣仔餐廳的DJ演出後，有人以「現場有位大客想請DJ Mao到尖沙咀私竇打碟」為由，邀請濱崎真緒到場。經理人以「一向不做私竇」為由婉拒，但對方極力勸說，強調「只是想交個朋友，大家都睇住佢，唔會有問題，冇人會搞佢。」經理人信其後陪同濱崎前往，之後到場玩「大話骰」遊戲，濱崎真緒輸了一杯飲品，而她飲之前也有給經理人嘗了一口，他試喝後發現味道偏甜，誤以為只是普通調酒（Cocktail），便讓濱崎喝下。

他續指濱崎飲了一杯之後繼續打碟，但未幾有在場工作人員指濱崎正在抽筋，他說：「佢打完碟一攤就瞓咗喺度，但我哋因為連踩兩日show，我以為佢係咪太攰攤咗喺度，但係Staff話唔係，話抽筋！我即刻行埋去，佢話頭先一路郁唔到。」經理人指自己要求見「睇場」，但對方說沒有「睇場」，不斷說「唔知」，雙方爭拗一輪後有人說「唔好玩咁大」，而經理人非常擔心Mao情況，怕她失去知覺，所以要求報警。 由於濱崎真緒不時要回日整，日本對毒品檢驗非常嚴格，會突擊驗頭髮，倘若有問題便很嚴重，所以立即報警。他又指開初警方表示很忙，問能否自行處理，最終等待多時才有警察到場，濱崎亦被送往醫院。經理人最後強調：「正正常常做嘢，我哋好歡迎，但你要玩嘢，我哋都唔係好恰囉。」據了解濱緒真緒現時回復清醒。