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娛樂
出版：2026-Nov-01 17:00
更新：2026-Nov-01 17:00

側田西九音樂會尾場 場外集結逾千歌迷變萬聖節派對

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側田昨晚舉行戶外露天音樂會，逾千名歌迷聚集場外的停車場及外圍草地欣賞。

「側田2026《再一起COME TOGETHER》──萬聖節香港站」戶外露天音樂會，昨晚（31日）萬聖節於西九文化區安盛竹翠公園舉行尾場。首場演出後反應熱烈，即晚全網洗版，歌迷大讚側田唱功及現場氣氛好，引來一班未能成功搶票的樂迷自發到演出場地外的露天停車場集合，一齊「睇show」。

坐車頂聽歌

逾千名歌迷聚集在停車場及外圍草地，有人坐在車頂或車廂內欣賞，人潮沿着海濱一路伸延，連綿不絕。當晚場內場外同步投入，形成罕見的「場內場外兩邊睇騷」畫面，亦令這場戶外音樂會由單純演出，變成一場歌迷自發參與的萬聖節音樂派對。

甫開場側田向現場觀眾說：「今晚係最後一晚，我好高興同埋好榮幸可以同你哋喺Halloween分享呢個咁美麗嘅晚上。唔好嘥時間啦，我哋起飛啦！」全場即時狂歡。自彈自唱環節時，他更感觸起來，「真係唔捨得，點算好呢？」一句說話引來全場尖叫打氣。

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連續兩晚落淚

演唱《美麗之最》前，側田登上在舞台搭建的沙灘小屋屋頂，「我會永遠記住呢個moment。」全場以熱烈歡呼聲，隨後他即指向場外，「停車場嘅朋友！」場外立即傳來震耳欲聾的歡呼聲，場內外打成一片，氣氛熾熱。

演出尾聲，全場大合唱《命硬》，側田終於忍不住爆喊，繼首場演唱《男人KTV》感觸落淚後，尾場再度在舞台上真情流露。最後他邊喊邊唱《很想很想說再見》，場面感人，兩場演出正式圓滿結束。

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