側田西九音樂會尾場 場外集結逾千歌迷變萬聖節派對

「側田2026《再一起COME TOGETHER》──萬聖節香港站」戶外露天音樂會，昨晚（31日）萬聖節於西九文化區安盛竹翠公園舉行尾場。首場演出後反應熱烈，即晚全網洗版，歌迷大讚側田唱功及現場氣氛好，引來一班未能成功搶票的樂迷自發到演出場地外的露天停車場集合，一齊「睇show」。

坐車頂聽歌

逾千名歌迷聚集在停車場及外圍草地，有人坐在車頂或車廂內欣賞，人潮沿着海濱一路伸延，連綿不絕。當晚場內場外同步投入，形成罕見的「場內場外兩邊睇騷」畫面，亦令這場戶外音樂會由單純演出，變成一場歌迷自發參與的萬聖節音樂派對。