濱崎真緒尿液報告驗出對Happy水呈陽性反應 無色無味成女士殺手

前AV女優濱崎真緒引退後，現定居香港，並主力以「DJ Mao」身份在亞洲各地做DJ工作，早前更參與HOY劇集《你的保安李寶安》拍攝。今日凌晨濱崎真緒在社交平台透露自己被人落藥，其後送院需在深切治療部留醫經理人透露，院方已在其尿液中驗出對四種藥物呈陽性反應，濱崎更一度出現幻覺。警方將案件列作「意圖損害等而施用毒藥」，交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。

事件曝光後，網民斥經理人沒有好好濱崎真緒，而經理人亦在網上公開致歉：「今次係我失職，非常對唔住。」濱崎真緒回復清醒後透過經理人表示當時飲了三杯，而且發現杯底有白色粉末。現時她的血液仍有高濃度電解質，需要再驗血及食藥，仍需在ICU留醫，料明日可以出院。