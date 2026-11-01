濱崎真緒尿液報告驗出對Happy水呈陽性反應 無色無味成女士殺手

前AV女優濱崎真緒引退後，現定居香港，並主力以「DJ Mao」身份在亞洲各地做DJ工作，早前更參與HOY劇集《你的保安李寶安》拍攝。今日凌晨濱崎真緒在社交平台透露自己被人落藥，其後送院需在深切治療部留醫經理人透露，院方已在其尿液中驗出對四種藥物呈陽性反應，濱崎更一度出現幻覺。警方將案件列作「意圖損害等而施用毒藥」，交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。
事件曝光後，網民斥經理人沒有好好濱崎真緒，而經理人亦在網上公開致歉：「今次係我失職，非常對唔住。」濱崎真緒回復清醒後透過經理人表示當時飲了三杯，而且發現杯底有白色粉末。現時她的血液仍有高濃度電解質，需要再驗血及食藥，仍需在ICU留醫，料明日可以出院。
濱崎真緒的尿液樣本驗出對驗出對四種藥物呈陽性反應，分別是可卡因、搖頭丸、「五仔」及「Happy水」，警方將案件列作「意圖損害等而施用毒藥」 ，暫時未有人被捕。經理人懷疑濱崎真緒當時喝下的甜味飲品被人偷偷混入了近年流行的合成毒品「Happy水」。
「Happy水」早年已在香港興起，由冰毒、搖頭丸、氯胺酮（俗稱K仔）三樣毒品混合而成。由於無色無味如同水一般，所以成為易收藏的危害性極高毒品。初期少量濫用Happy水會有快感，但當吸食次數増多會出現頭痛、錯亂、喪失食慾，認知能力受損等症狀；長期或大劑量濫用會引起失眠、精神錯亂、幻聽、幻覺、被害妄想等精神症狀。因為當中包含氯胺酮，長期濫用亦可導致間質性膀胱炎，容易出現尿頻、尿急、尿痛、血尿及失禁，嚴重時甚至需要膀胱切除等問題。
另外市面亦流行「Happy粉」，可產生興奮、增強性慾的作用；而該毒品看似砂糖，更可被製成不同顏色、味道，如士多啤梨、橙等，亦可溝入水中或飲品。由於其易於水溶、不易發現，或有心存惡念者，作為「迷姦水」之用。