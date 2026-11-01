玫瑰戰爭｜陳豪拍短劇大開眼界 楊茜堯見姚金鈴meme圖大hit想收肖像費

陳豪、楊茜堯到上水廣場出席《玫瑰戰爭》宣傳，劇集由於談及娛樂圈鬥爭，陳豪表示「所有嘅鬥爭係真嘅！全部嘢係假嘅！」在旁的楊茜堯笑言聽到很玄妙，只能說真亦假時，假亦真。問到今次劇集有沒有大尺度，楊茜堯笑謂不用由她負責。 談到劇本是由吳沚默的小說《維多利亞的派對》改編，茜堯與陳豪表示沒有看原著，因劇本已由監製改寫，角色重新設計過，如果看了原主便會容易產生混淆，加上劇本會不停修改，所以照最後的修定版作準。

由於陳豪在劇中操控娛樂圈運作，問到是否大奸角，他說：「唔好咁講，始終娛樂圈係複雜地方！個角色係充滿神秘感！」問到拍完之後，會否想做娛樂公司老闆，他笑言如果真的能當娛樂公司老闆也很好，會很多女埋身。 楊茜堯在戲中扮演獲法國影后殊榮的女演員，她坦言是重演以來第一次飾演返自己的職業。問到她如何揣摩演一個演員，茜堯說：「點樣去做返一個演員，就係正常演，現實生活中遇到啲乜嘢就擺落去，有得加就加落去，將你嘅辛酸擺埋落去！」陳豪說：「本身係演員去做演員，真係充滿諷刺感！好好！哈哈！」搞到楊茜堯笑到答不到問題。

談到今年是楊茜堯加羅子溢結婚10周年，茜堯表示沒有特別慶祝，如常度過，「提早同小朋友去主題公園，就一齊睇吓煙花已經好滿足，同埋我哋一齊都10年好多嘢都在心中。」她又指認同陳豪堅持要過二人世界，才令一段感情保持新鮮。問到羅子溢有沒有送禮物，茜堯指老公送的禮物是連同很多節日一次過送，也有收花。陳豪表示花不能當禮物，只能當是前菜。 早排陳豪回橫店拍短劇，感覺很好，雖然要拍古裝又熱，但能夠拍到短劇體驗到相關製作好開心。他說：「大家以為個節奏快咗，演員講對白要快啲，其實只係拍個鏡頭多咗，係多咗一倍，佢剪接上邊要好多鏡頭，先至會令到個節奏快咗。」並透露現場有三千幾組拍攝短劇，楊茜堯表示很有興趣嘗試。提到「姚金鈴」一角經常成為meme圖，茜堯說：「我有睇呀！係咪應該要收返錢，但係見到啲網民整到好正！」問到會否考慮把「姚金鈴」變成短劇角色，她擔心古裝成本製作比較貴，或希望翻拍《茶是故鄉濃》系列，因自己未拍過相關劇集。