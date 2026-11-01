玫瑰戰爭｜陳展鵬自爆成日去歐陽震華屋企沖涼 跟姚子羚開騷考慮part 2叫「鵬羚」

陳展鵬、姚子羚及傅嘉莉（Kelly）出席《玫瑰戰爭》，問到大家有沒有大尺度戲碼或親熱戲，三人隨即大賣關子。Kelly則指戲中有不少暴力場口，子羚稱自己也有幾場動作戲要應付，並透露近乎劇中的女演員也有不少動作場口。展鵬表示過往多演草根角色，今次很開心可以演有錢人，又有靚衫、名錶及揸名車。Kelly續指今次拍攝獲名錶贊助，也是她人生戴過最大的手錶，子羚更謂每人更有一隻代表自己的顔色。

子羚在戲中扮演經理人，現實中會否考慮擔任經理人，她笑言可以考慮一下，但先叫陳豪開公司。子羚說：「自己同經理人就相處得多，今次要模仿返佢哋點樣對我哋。（有冇參考曾勵珍或樂易玲？）佢哋太高層，已經唔係做經理人咁簡單！我個身份又係演員，又係經理人，我就會用返自己嘅方式去演，對鄺潔楹比較惡。」至於現實有沒有遇過爭位、批踭問題，子羚就指C位不用爭，因為企位已經由公司安排好。

問到今次卡士強勁，檔期是否最難遷就，展鵬笑謂自己沒有問題，因為今次劇集是以女性為主，加上今次拍攝大多數是在內地拍攝，反而不用捱夜，每日只需應付兩、三場戲，相反女演員就比較辛苦，比較多場口。他坦言自己也有興趣了解圈中女演員的明爭暗鬥。

子羚跟Kelly 問展鵬有沒有跟其他男演員爭C位各樣，展鵬說：「我哋係互相去大家屋企！成日去人哋屋企沖涼！女演員就唔會有呢啲嘅，我哋多數就係一班人去一個人屋企瞓一張床，依家結咗婚就少啲。以前會一齊宵夜，捱完夜就去一個人嘅屋企度沖涼瞓一陣！我印象最深刻係去歐陽震華屋企，嗰陣時佢係住西貢定清水灣道，佢好鍾意人哋去佢屋企，因為近電視城。嗰個年代我哋咪個個有車，交通又唔係太方便，有時收0300 ，第二日就開0600，想有個地方沖個涼瞓一瞓，歐陽震華真係好好！」