張敬軒父親頸部血管閉塞留院 照顧家人成人生課題

張敬軒出席環保活動，他透露已有一段時間沒有在這個商場出席活動，有關商場給了他不少回憶，如頒獎禮的記招，「可能年紀增長嘅問題，好重視回憶！」他談到今年有派新歌，但目標已演唱會為主，所以沒有刻意去計分或追獎，「如果有獎當然開心，因為係成Team人嘅努力，冇亦都唔緊要。」

談到澳門演唱會場場爆滿，門票一票難求，歌迷在網上大呻購不到門票大感失望，他感慨說：「其實我哋想fans club 嘅members有飛買，唔想大家去撲黃牛飛，或者撳掣撳到手軟。的確我唔夠大隻做主辦，我哋攞返嚟嘅飛都係有限，好難滿足每一位fans。我有覺得而家網絡資訊咁發達，大家喺網上便呻下唔通唔俾咩，意見我哋會全部吸納，我哋都有開會，下次開演唱會如果唔想俾人鬧，只有一個方法，就係自己做主辦！」 他坦言很鍾情四面台，至於何時申請紅館檔期，他表示正在排隊中，但明白到文體節目、民間團體、宗教活動也要申請，所以了解康文署要作出平衡。

軒仔透露父親前日入院，「嗰日我喺公司開會，媽咪打嚟話要去醫院啦，爸爸嘅情況係穩定嘅，都係老人家唔聽話！醫生叫戒口又唔戒，又唔注重飲食、休息，一日到黑碌電話，佢唔係中風，但係關於一啲血管閉塞令到佢半邊身活動受影響。依家仲留院觀察緊，我會話『很解氣』，喺屋企有阿媽講、姐姐又講、我又講，佢都唔聽，而家去到醫院俾姑娘教訓啦！我覺得香港嘅醫護係好辛苦嘅，好多病人都唔聽講，我爸爸去到嗰度仲係想隨心所欲，但係佢行動不便，依家換咗一啲唔係屋企人態度強硬啲對佢，希望佢今次吸取教訓！」

他坦言現在每當收到父母的來電，會心離一離，現在感受會更深。他說：「長輩照顧係我人生呢個階段一個新嘅課題，因為爸爸有160、70磅，嗰日連埋我加兩個姐姐同埋姑娘抬起佢都比較勉強啲！」並稱自2024年開始，父母身體轉差，自己開始減工作量，而且買車也買了一架可以放輪椅的汽車，住所也搬近醫院，方便有甚麼事就可以立即過去。 他透露父親早在廿年前試過中風，但當時有媽咪貼身照顧，所以很快康復，而今次則是頸部血管問題。他表示父親本身是殘疾人士，行動不算太自如，但隨着年紀漸大，加上退化，行得沒以前好，現在爸爸住的地方是無障礙，有很多扶手，自己也物色不同輔助醫療器械。