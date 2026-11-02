原來視咁的｜TVB《璀璨》收視報盈喜 HOY剎那光輝是否永恆？

近日電視業泛起一陣小漣漪，HOY劇集《你的保安 李寶安》首播後，宣傳機器開動，在網絡大事宣布首集收視8.1點。雖然數字仍停留在個位數階段，但作為一間慣常收視徘徊「3點」不露的電視台來講，確實值得慶祝。為電視迷的筆者亦樂見其成，始終得益的是觀眾。但奇怪的事發生，《李寶安》在第一集後，就沒再有收視公布。筆者當然要發揮「神探加俐略」精神，查根究底。

一直都話數字不會騙人，就讓我們用數字說事實。先分享一份由廣告商老友提供、上星期黃金時段TVB及HOY，同時段的電視直播收視報告。TVB《東張西望》周一至周四收視分別為20.9點、20.6點、17.8點及18.8點；而《愛．回家之三代同糖》則為15點、15.2點、13.2點及13.8點。重點來了，HOY的《李寶安》自周一出現過最高8.1點收視後，接下來跌足三日，由周二5.7點、周三5.5點到周四4.5點。謎底最終解開，解釋了HOY宣傳機器沒有再公布收視的原因。