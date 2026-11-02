原來視咁的｜TVB《璀璨》收視報盈喜 HOY剎那光輝是否永恆？

近日電視業泛起一陣小漣漪，HOY劇集《你的保安 李寶安》首播後，宣傳機器開動，在網絡大事宣布首集收視8.1點。雖然數字仍停留在個位數階段，但作為一間慣常收視徘徊「3點」不露的電視台來講，確實值得慶祝。為電視迷的筆者亦樂見其成，始終得益的是觀眾。但奇怪的事發生，《李寶安》在第一集後，就沒再有收視公布。筆者當然要發揮「神探加俐略」精神，查根究底。
一直都話數字不會騙人，就讓我們用數字說事實。先分享一份由廣告商老友提供、上星期黃金時段TVB及HOY，同時段的電視直播收視報告。TVB《東張西望》周一至周四收視分別為20.9點、20.6點、17.8點及18.8點；而《愛．回家之三代同糖》則為15點、15.2點、13.2點及13.8點。重點來了，HOY的《李寶安》自周一出現過最高8.1點收視後，接下來跌足三日，由周二5.7點、周三5.5點到周四4.5點。謎底最終解開，解釋了HOY宣傳機器沒有再公布收視的原因。
成件事令筆者聯想到以往「大笪地」江湖賣藝，賣藝者先打響鑼鼓吸引人圍觀，表演過後來到武師拿住銅鑼收賞錢環節，假如圍觀者一哄而散，就證明這趟表演並沒料到。電視業作為長期運作，一套劇接一套劇播映，偶有佳作根本不值一哂。反而重點是如何做到「後繼」有力，就如國慶煙花匯演，煙火爆到荼蘼確實璀璨，但……之後呢？收視何去何從？與其沉醉剎那光輝，倒不如多花心思，建立自家品牌，正正經經拍劇。這類自high式的集體亢奮，只會令人不思進取。
要進一步讀懂這份報告，亦可套用股票的方法分析。此類劇集為高開低收格局，《李寶安》經過首日高位8.1點後，第二日已下跌三成。而且跌勢每下愈況，最高跟周四最低位，差幅幾近五成，擺明是散貨格局，就算出動「保安」都未必能保平安，至少要「打手」出場。假如下星期情況沒有改善，便應驗「紅唇王子」名句「一時光輝未必係永恆」。
反觀TVB兩套節目的收視呈線性上落，貫徹TVB行穩至遠的營運方針。《三代同糖》故事經過一類鋪排，收視亦漸入佳境。人物角色作出微調後，觀眾已融入唐家的生活。有些有心人經常講，網絡時代不應該單睇電視收視，就談談點擊。台慶劇《璀璨之城》首十集網絡影片觀看次數已突破2,300萬。而近日不斷加入新元素的《三代同糖》，10月份網絡影片點擊，較9月多了670萬點擊，升幅愈110%，真金哪怕熊爐火。