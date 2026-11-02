黃淑蔓與男友Stone舊愛同場打籃球不尷尬 Sica：我傳波俾佢

黃淑蔓Feanna今晚出席903籃球賽練習，與男友林子峰(Stone)的舊愛Sica何洛瑤同場並同隊，兩人分別受訪，談到與Stone的舊愛Sica同場可感尷尬，Feanna自言，「我崇尚Love and Peace，無大家諗嗰樣。」Sica則表示如常練習，更有傳波給對方。

崇尚Love and Peace

兩人在同場練波時，沒特別交流，按教練指示輪流射籃。談到與Stone的舊愛Sica同場可感尷尬，Feanna自言，「我崇尚Love and Peace，無大家諗嗰樣。」問到可認識Sica時，她表示，「我一直都欣賞呢位女歌手，反而最近認識有溝通，(講咩嘢？)我哋係球隊嘅情緒價值小組，希望大家打波開心，唔好咁大壓力。」問到可感尷尬，她擰擰頭，「無喎，可能我唔係諗好多嘢嘅人。」

歡迎音樂上合作

另一邊廂，Sica亦表示，「我傳波俾佢，(有接嗎？)接到！切磋球技。」不過她就自言是負責干擾對手，Feanna才是情緒價值小組。至於可有機會在音樂上合作，她就表示，「如果有機會，絕對歡迎。」不過她笑言偏心，目前最渴望是跟P1X3L合作。