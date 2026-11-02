黃淑蔓拒談康堤Mandy黃澤林感情事：俾多啲空間年輕人

黃淑蔓Feanna昨晚(11月1日)出席903籃球賽練習，自言從畢業後已沒有打籃球，近日忙於備戰演唱會，主要跑步練氣，沒時間操練球技，笑言以為歌星隊取得2分為目標。她又投訴「籃球女神」譚旻萱Mandy「背叛」歌星隊，倒戈加入DJ隊，幸好有劉穎鏇作歌星隊皇牌。原來Feanna認識康堤、Mandy和黃澤林，但自言沒過問3人的感情事。

盼網民友善啲

問到可有慰問Mandy感情心情，Feanna直言有留意新聞，但對Mandy是否與黃澤林是否拍拖，並不知情，「佢哋私人事留返佢哋自己回應同處理，我都祝福。」對於網民推測的「時間線」，她自言不太清楚「我覺得網民可以友善啲，喺網上講嘢可以好唔負責任，傷咗人都唔知，我作為藝人其中一員，知道網上語言暴力又幾影響我哋，希望大家保持善良嘅心去對待呢件事。」

不敢講熟 但係朋友

原來她和康堤認識多年，問到夾在中間可感尷尬，她聞言哈哈大笑，「呢個年代……私人事佢哋自己處理，俾多啲空間年輕人。」她表示近日工作較忙，沒有特別問候3人，「俾人討論係幾大壓力嘅事，希望佢啲唔好咁壓力，送個擁抱俾大家。」其實她打網球認識黃澤林，「唔可以話熟，但大家都係朋友。」她強調沒有過對方問私人感情事。