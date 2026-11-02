林愷鈴愛新覺羅後人沾沾父親被封「上古許光漢」黃正宜睇Jeffrey咀戲心癢獻螢幕初吻

林愷鈴（Ashley）與黃正宜出席《903AllStar籃球賽》「賽前特訓」，Ashley自言球技不精，曾有一段時間是校隊，但到中學時期因為太瘦，教練擔心她被撞而被請離校隊。

向來對魏浚笙（Jeffrey）心心眼的阿正立即化身記者追問Ashley跟Jeffrey在《地獄大狀》拍咀戲的感覺，場面搞笑。

阿正透露Jeffrey有向她提及踢跟Ashley拍咀戲，更表示自己在劇集開拍前已看過相關片段。Ashley稱拍攝咀戲其實要就機位，有些地方NG了幾次。阿正大讚Ashley及Jeffrey在戲中的角色很有突破，自己也覺得Jeffrey成長了不少。

問到阿正會否考慮獻出螢幕初吻，她笑謂作為一個專業演員，對手沒有要求，有得拍戲已很開心，至於尺度上就「觀眾OK我OK！」