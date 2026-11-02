林愷鈴愛新覺羅後人沾沾父親被封「上古許光漢」黃正宜睇Jeffrey咀戲心癢獻螢幕初吻

林愷鈴（Ashley）與黃正宜出席《903AllStar籃球賽》「賽前特訓」，Ashley自言球技不精，曾有一段時間是校隊，但到中學時期因為太瘦，教練擔心她被撞而被請離校隊。
向來對魏浚笙（Jeffrey）心心眼的阿正立即化身記者追問Ashley跟Jeffrey在《地獄大狀》拍咀戲的感覺，場面搞笑。
阿正透露Jeffrey有向她提及踢跟Ashley拍咀戲，更表示自己在劇集開拍前已看過相關片段。Ashley稱拍攝咀戲其實要就機位，有些地方NG了幾次。阿正大讚Ashley及Jeffrey在戲中的角色很有突破，自己也覺得Jeffrey成長了不少。
問到阿正會否考慮獻出螢幕初吻，她笑謂作為一個專業演員，對手沒有要求，有得拍戲已很開心，至於尺度上就「觀眾OK我OK！」
Ashley爸爸林煒獲封為「上古許光漢」，她說：「替爸爸開心，感動係咁多年後搵到一啲佢哋欣賞嘅地方，無論係劇情，或係爸爸嘅顏值，睇完個心都好暖，尤其係台灣嘅網民好識得寫嘢，我哋睇到好開心！」 早前林煒在訪問中透露是滿清「愛新覺羅」後人，外曾祖父跟末代皇帝溥儀是堂兄弟，Ashley表示嫲嫲的確姓愛新覺羅，可惜自己沒有聽太多她的故仔，但很尊重自己屋企的歷史，很開心祖先是歷史的一部份。在旁的阿正聞言說：「你去圖書館求其一本歷史書都搵到你家族，好勁喎！」Ashley 坦言也很不可思議，但自己沒有太熱衷研究。問到會否想演古裝劇或演格格，她表示很想亦非常期待。