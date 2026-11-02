熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 法國示威 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
娛樂
出版：2026-Nov-02 13:00
更新：2026-Nov-02 13:00

林愷鈴愛新覺羅後人沾沾父親被封「上古許光漢」黃正宜睇Jeffrey咀戲心癢獻螢幕初吻

分享：
1d976bd4 c16b 4164 923c a78c48c9594d

林愷鈴（Ashley）與黃正宜笑談與Jeffrey拍咀戲。(娛樂組攝)

林愷鈴（Ashley）與黃正宜出席《903AllStar籃球賽》「賽前特訓」，Ashley自言球技不精，曾有一段時間是校隊，但到中學時期因為太瘦，教練擔心她被撞而被請離校隊。

0f57e738 ce55 4ea8 be69 58ecd6aaf126 7b080c6d 987a 40c8 bcff a5769a34aa2d Ac801769 5156 4be7 ae1d 63c79026754d

向來對魏浚笙（Jeffrey）心心眼的阿正立即化身記者追問Ashley跟Jeffrey在《地獄大狀》拍咀戲的感覺，場面搞笑。

阿正透露Jeffrey有向她提及踢跟Ashley拍咀戲，更表示自己在劇集開拍前已看過相關片段。Ashley稱拍攝咀戲其實要就機位，有些地方NG了幾次。阿正大讚Ashley及Jeffrey在戲中的角色很有突破，自己也覺得Jeffrey成長了不少。

問到阿正會否考慮獻出螢幕初吻，她笑謂作為一個專業演員，對手沒有要求，有得拍戲已很開心，至於尺度上就「觀眾OK我OK！」

Af5898b1 8d0a 4c35 bd4a 505fb32a5e6b 林愷鈴、魏浚笙 Kiss 林愷鈴、魏浚笙 5 林愷鈴、魏浚笙)握衣紙 6 魏浚笙 握衣紙

Ashley爸爸林煒獲封為「上古許光漢」，她說：「替爸爸開心，感動係咁多年後搵到一啲佢哋欣賞嘅地方，無論係劇情，或係爸爸嘅顏值，睇完個心都好暖，尤其係台灣嘅網民好識得寫嘢，我哋睇到好開心！」 早前林煒在訪問中透露是滿清「愛新覺羅」後人，外曾祖父跟末代皇帝溥儀是堂兄弟，Ashley表示嫲嫲的確姓愛新覺羅，可惜自己沒有聽太多她的故仔，但很尊重自己屋企的歷史，很開心祖先是歷史的一部份。在旁的阿正聞言說：「你去圖書館求其一本歷史書都搵到你家族，好勁喎！」Ashley 坦言也很不可思議，但自己沒有太熱衷研究。問到會否想演古裝劇或演格格，她表示很想亦非常期待。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務