MIRROR八周年｜12子享感受 Anson Lo：每次聚埋都係最後一次 Stanley嘆人生有幾多個8年(有片)

MIRROR將於明(3日)成軍第八年，昨日齊人現身將軍澳出席新碟《12》簽名會，大批fans早已迫爆商場，當12子與8周年蛋糕合照時，率領全場高呼團綜打邊爐創作的老土口號「極致舞動，跡出新方向！」他們又走到台下，與全場fans自拍大合照。各人在記者會上分享成軍8年的感受。

Stanley感觸：人生有幾多個8年 在逐一分享感受環節，姜濤自言最深刻是學懂珍惜當下，「唔敢講下個10年係咪仲係呢隊人，但希望每一個人都珍惜當下每一個moment，我都好珍惜同11位相處，都好珍惜同每一位fans相處。」Stanley感觸道：「首先多謝咁多位兄弟，人生有幾多個8年，亦多謝在坐每一位fans，每一次活動，每次演唱會都會付出好多心機、金錢、心血支持我哋，好多謝你哋咁多年對我哋嘅愛都無變，我哋12個會變嘅係對表演嘅熱誠，繼續將最好嘅作品帶俾大家。」他更劇透今次MIRROR團con會有主題曲，demo非常動聽，呼籲fans期待。呂爵安(Edan)指12子在這8年間有不少成長，感謝鏡粉一直陪伴，「希望大家好好珍惜接下來每一次工作，留更多美好回憶俾大家。」

陳卓賢：每位沿途扶持 AK笑指MIRROR度過了七年之癢，「展望第九年，希望大家追星途中都可以健健康康開開心心。」王智德Alton形容周年就像生日，「生日每年都有，但每年都獨一無二。」邱傲然Tiger嘆謂8年眨眼就過，今日仍能聚首一堂是緣份。陳卓賢Ian 多謝所有支持者，「我哋一路經歷好多嘢，有開心、唔開心，大大小小嘅事，身邊總有你哋支持。我哋所做嘅嘢如果冇咗你哋支持、咁着緊件事，已經失去咗好多意義。感謝每位沿途扶持、支持我哋，多謝你。」

Jer：熟悉面孔好親切 盧瀚霆(Anson Lo)感謝fans們用盡體力努力心力為求見MIRROR一面，「希望我哋12個大細路可以保持八年前嘅童真，互相珍惜嚟緊嘅日子、有限嘅齊人meetings，當每一次聚埋嘅時候都係最後一次。」李駿傑Jeremy亦感謝fans一直陪著他們成長，「希望大家enjoy每次見面，希望我哋concert可俾到更多驚喜大家。」自命善於認人的Jer 笑謂，「好多熟悉嘅面孔，真係親切到每一次都記得咁滯。Even每位fans都有各自支持嘅人，但大家總會帶着微笑對住我哋，同樣每一位我哋都有望住，(抬頭望四周fans揮手)hello say hi、多謝你哋。所以唔好覺得我哋望唔到你哋呀！」

Frankie：我哋永遠都喺度 陳瑞輝Frankie 回想8年一起渡過高低起跌，「自己有啲可能做得唔好嘅地方，點樣去做番好；生活上工作上，無論係隊友、fans，所有呢啲困難都離得好近。可能今日會收到(DM)：『我有啲嘢想借你嘅能量…』大家互相幫助大家。想睇嘅，我哋永遠都喺度。多謝。」壓陣的隊長楊樂文Lokman就特別提到幕後團隊，「MIRROR呢個名，其實唔止我哋咁多個，仲有台前幕後，包括在座咁多位。呢個生日，你哋都有份。」笑言「11月冇公眾假期」，而11月3日就是MIRROR與fans的「假期」，希望之後的11月都繼續跟大家一齊度過。