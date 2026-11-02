熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 法國示威 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
娛樂
出版：2026-Nov-02 11:00
更新：2026-Nov-02 11:00

MIRROR八周年｜12子享感受 Anson Lo：每次聚埋都係最後一次 Stanley嘆人生有幾多個8年(有片)

分享：

MIRROR將於明(3日)成軍第八年，昨日齊人現身將軍澳出席新碟《12》簽名會，大批fans早已迫爆商場，當12子與8周年蛋糕合照時，率領全場高呼團綜打邊爐創作的老土口號「極致舞動，跡出新方向！」他們又走到台下，與全場fans自拍大合照。各人在記者會上分享成軍8年的感受。

6a85555c 724b 44f9 8b3a 51fb5b78d901 6b618b02 81ab 4f60 bc19 77f9206b0e52

Stanley感觸：人生有幾多個8年

在逐一分享感受環節，姜濤自言最深刻是學懂珍惜當下，「唔敢講下個10年係咪仲係呢隊人，但希望每一個人都珍惜當下每一個moment，我都好珍惜同11位相處，都好珍惜同每一位fans相處。」Stanley感觸道：「首先多謝咁多位兄弟，人生有幾多個8年，亦多謝在坐每一位fans，每一次活動，每次演唱會都會付出好多心機、金錢、心血支持我哋，好多謝你哋咁多年對我哋嘅愛都無變，我哋12個會變嘅係對表演嘅熱誠，繼續將最好嘅作品帶俾大家。」他更劇透今次MIRROR團con會有主題曲，demo非常動聽，呼籲fans期待。呂爵安(Edan)指12子在這8年間有不少成長，感謝鏡粉一直陪伴，「希望大家好好珍惜接下來每一次工作，留更多美好回憶俾大家。」

陳卓賢：每位沿途扶持

AK笑指MIRROR度過了七年之癢，「展望第九年，希望大家追星途中都可以健健康康開開心心。」王智德Alton形容周年就像生日，「生日每年都有，但每年都獨一無二。」邱傲然Tiger嘆謂8年眨眼就過，今日仍能聚首一堂是緣份。陳卓賢Ian 多謝所有支持者，「我哋一路經歷好多嘢，有開心、唔開心，大大小小嘅事，身邊總有你哋支持。我哋所做嘅嘢如果冇咗你哋支持、咁着緊件事，已經失去咗好多意義。感謝每位沿途扶持、支持我哋，多謝你。」

F80fea53 df51 4d84 8980 8fc23916ac28 2e3cd0cf dbc2 44af b179 bfb12a3c31db 4d5599d2 41f0 4b31 a0cb 017503fc4cb1 7a353e05 2276 4a37 a650 e2500bf77e27 3f4c5b72 be64 4f67 b7e1 a4279f530008 356125b7 7171 43f6 907f cfc3909a216f 038bb813 af9e 445a 92d9 0e4485d07020

Jer：熟悉面孔好親切

盧瀚霆(Anson Lo)感謝fans們用盡體力努力心力為求見MIRROR一面，「希望我哋12個大細路可以保持八年前嘅童真，互相珍惜嚟緊嘅日子、有限嘅齊人meetings，當每一次聚埋嘅時候都係最後一次。」李駿傑Jeremy亦感謝fans一直陪著他們成長，「希望大家enjoy每次見面，希望我哋concert可俾到更多驚喜大家。」自命善於認人的Jer 笑謂，「好多熟悉嘅面孔，真係親切到每一次都記得咁滯。Even每位fans都有各自支持嘅人，但大家總會帶着微笑對住我哋，同樣每一位我哋都有望住，(抬頭望四周fans揮手)hello say hi、多謝你哋。所以唔好覺得我哋望唔到你哋呀！」

6f823ce7 67f4 40ec b7a8 2e7127443238 401a7101 0a9f 4367 90fa 0a767ed5e69d 98b14592 80fd 40a5 bbc7 32aa14d57642 88ebb6d8 f019 4523 a658 86bc8d4fec38 B4b4eb00 1360 4cc3 aa2c 4f06040fb838

Frankie：我哋永遠都喺度

陳瑞輝Frankie 回想8年一起渡過高低起跌，「自己有啲可能做得唔好嘅地方，點樣去做番好；生活上工作上，無論係隊友、fans，所有呢啲困難都離得好近。可能今日會收到(DM)：『我有啲嘢想借你嘅能量…』大家互相幫助大家。想睇嘅，我哋永遠都喺度。多謝。」壓陣的隊長楊樂文Lokman就特別提到幕後團隊，「MIRROR呢個名，其實唔止我哋咁多個，仲有台前幕後，包括在座咁多位。呢個生日，你哋都有份。」笑言「11月冇公眾假期」，而11月3日就是MIRROR與fans的「假期」，希望之後的11月都繼續跟大家一齊度過。

F43972d1 8ba0 4169 9afb 76b9a32c98ad E38b6489 cc68 4294 bb3c adbcc738e435 4c4626bb 0516 4071 8563 42ae22121f70 F83ea9c0 fc60 4745 8201 41dfd30928af 1b68500c 1235 48e2 82ee db21d6862c0b

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務