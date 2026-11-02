謝霆鋒溫州開騷抱病上陣 台上失足跌倒再遭觀眾投擲螢光棒

謝霆鋒近日在溫州奧體中心體育場舉行《Evolution Nic Live》巡迴演唱會。據知，他當日抱病上陣，演出前已身體不適，仍有輕微感冒，但仍堅持完成高強度演出。然而，當晚兩度發生突發意外，謝霆鋒除在台上後退失足跌倒，更有觀眾向台上投擲螢光棒，險擊中他的頭部

延伸舞台後退失足 演出期間，謝霆鋒背著結他走上延伸舞台，自彈自唱《You Can’t Stop Me》。他看見前方觀眾向前擠，多次提醒「小心一點」、「注意安全」。但話口未完，他轉身後退時突然失去平衡，向後摔倒，現場一度嘩然。現場消息稱，舞台疑留有未乾水漬，加上他所穿鞋子略為寬鬆，可能影響重心。雖然不慎跌倒，但謝霆鋒秒速彈起，繼續演出，表現專業淡定，現場隨後報以掌聲。

觀眾投擲螢光棒受罰 此外，演出期間一名身穿白色上衣的男觀眾突然把螢光棒擲向台上，擦過並擊中其身體及腿部位置，一度十分接近頭部。謝霆鋒頓時呆了一下後便繼續演唱，心情未受影響。該男子事後辯稱投擲原因是「發自內心喜歡歌手」，說法引起在場觀眾不滿。溫州警方及文旅部門其後發出通報，已依法對毛某作出行政處罰；毛某已透過主辦方向謝霆鋒及其經理人團隊道歉，並獲諒解。當局呼籲觀眾文明觀演、遵守法規。