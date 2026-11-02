胡楓梁家輝獲頒世界傑出華人 楊受成：實至名歸

由世界華商投資基金會主辦的「第十九屆世界傑出華人獎」頒獎典禮於香港會議展覽中心會議廳圓滿舉行。為表彰華人在世界各地的卓越成就與影響力， 「世界傑出華人獎」成立於 2003 年，嘉許於專業領域表現傑出、貢獻良多，並熱心公益的優秀華人。當中的得獎者翹楚雲集，匯聚政商界、科研界、教育文學界及影視界等領域。

世界華人頒奬盛典頒奬嘉賓星光熠熠，匯聚各界領袖及社會賢達。主禮嘉賓包括世界華商投資基金會永遠榮譽會長、英皇集團主席楊受成博士；全國人大常委、香港特區立法會主席李慧琼議員；全國政協常委、香港行政會議成員高永文醫生；全國政協常委、遠東發展有限公司主席兼行政總裁邱達昌先生；原全國政協委員、旭日國際集團有限公司主席蔡志明博士；全國政協委員、英皇集團副主席楊政龍先生；以及香港貿易發展局主席馬時亨教授等亦蒞臨主禮，共襄盛舉。

楊受成博士表示：「自 2007 年起參與頒奬禮至今已經接近二十年，很榮幸今年能再次見證第十九屆世界傑出華人獎頒獎典禮，並擔任頒奬嘉賓。對我而言，傑出華人不只是個人的成就，更在於那份願意將奮鬥精神傳承給年輕一代。今天看到各位得獎者憑藉自身的專業與影響力，為社會付出、在世界舞台上擦亮華人的金漆招牌，凝聚全球華人力量，展現出我們生生不息的創新與活力，實在是實至名歸，也讓我深感敬佩。」

今屆傑出華人奬得主陣容盛大， 其中商界及影視翹楚馬時亨先生及曾志偉先生這對表兄弟更於同屆獲獎。香港貿易發展局主席馬時亨先生憑藉其國際視野，為鞏固香港國際商貿中心地位作出重要貢獻。他對於獲獎深感榮幸，並期望繼續推動香港把握國家發展機遇，為社會及下一代創造更美好的將來。而曾志偉先生縱橫演藝逾半世紀，從龍虎武師、 「獎門人」 、影帝到媒體管理層，潛移默化傳遞華人奮發向上的精神。 曾志偉先生特意帶上好友成龍先生及譚詠麟先生一同見證自己獲得「世界傑出華人奬」的光榮時刻，並從他們手上獲得奬項。成龍先生及譚詠麟先生上台隆重介紹志偉，表示他獲奬實至名歸，更大開金口合唱「朋友」 。

本屆世界傑出華人獎得主中，有兩位為全球華人所熟悉的資深演藝界人才： 吳京先生及梁家輝先生 。著名演員兼導演吳京先生作為華語影壇最具影響力的代表人物之一，他堅持以行動支持中國電影發展，多年來的不同作品屢創票房佳績。儘管因公務在身未能親臨現場，吳京先生仍衷心感謝大會授予此項殊榮，並視之為未來前行的莫大動力。 大會亦高度表揚殿堂級演員梁家輝先生。 梁家輝先生演藝成就非凡，憑藉深厚演技，為大衆塑造無數經典銀幕形象，被譽為「千面影帝」 。26 歲初出茅廬便以咸豐皇帝一角躍升成香港電影金像獎史上最年輕影帝，紀錄至今仍未被打破。他入行 44 年，並五度稱帝。縱然演藝事業成就斐然，梁家輝先生近年主動減產，逐步將重心轉向家庭，與妻子、子女和孫兒享受天倫之樂。對家庭的重視是刻在華人骨子裡的責任。