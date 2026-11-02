MIRROR八周年｜姜濤被Jer公主抱再拗手瓜遭秒殺 Edan自爆潛入兄弟房影瞓覺黑圖(有片)

MIRROR昨日(1日)齊人現身將軍澳出席新碟《12》簽名會，同時慶祝明日(3日)成軍第八年。各人在記者會上分享成軍8年的感受，並分成3組玩遊戲。其間各人玩看圖猜團歌歌名、跳團舞版「以訛傳訛」，姜濤、柳應廷(Jer)、楊樂文Lokman和陳瑞輝Frankie的一隊最低分，接受大懲罰，4人看圖做動作，Jer被要求公主抱姜濤，被AK江𤒹形容身材魁梧的Jer，一手抱起姜濤，面不改容，原打算幫手的Lokman和Frankie都表現輕鬆。其後，準備為fans簽名時，Jer與姜濤排排坐，兩人即興拗手瓜，姜濤𣊬間被秒殺，露出痛苦表情，嚇得Jer即時「呵返」，場面搞笑。

MIRROR相冊 藏隊友間珍貴私影

12子在記者會前受訪，首先提到《12》專輯和photo Book的內容，AK指各人都會選一件帶回憶殺的MIRROR物品，拍照留念，包括fans禮物、電影換票等，Edan就選了電影《12怪盜》劇本，「因為可預見嘅未來，都未必可以有機會再見到十二個一齊拍戲，嗰次係一個好珍貴嘅體驗，一齊拍打戲，各自又有唔同嘅技能，都幾搞笑。難忘！」Photo Book亦有成員互以朋友角度拍攝的珍貴私影。

Jer跳《BAD》緊張過開show

上月出席Stanley峇里婚禮，兄弟團就的Edan、Jer和Jeremy與新郎哥齊齊跳《BAD》cover，Jerdan貫性互窒互爆料，Edan踢爆Jer，「佢好緊張，由朝頭早已經開始練緊。」Jer(aka Vivienne Lau)笑言緊張過開騷，「唔敢食嘢，唔敢飲嘢，勁多嘢要兼顧！個人好專注！」Stanley忍不住暗窒：「都係嗰四分零鐘嘅事情啫…」Jer解釋：「大佬，都好緊張㗎！點可以失禮大表哥呢！睇番條片，原來都甩(step)得幾多喎！」姜濤自爆也有拍片，但全程化身「柳柳粉」，我focus錄佢，（問柳）你唔知咩？」愛私追Jer的還有Edan，Jer自言失策，飲飽食醉瞓覺無鎖門，被Edan偷偷潛入偷拍睡照。