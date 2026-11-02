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娛樂
出版：2026-Nov-02 12:30
更新：2026-Nov-02 12:30

MIRROR八周年｜姜濤被Jer公仔抱再拗手瓜遭秒殺 Edan自爆潛入兄弟房影瞓覺黑圖(有片)

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MIRROR昨日(1日)齊人現身將軍澳出席新碟《12》簽名會，同時慶祝明日(3日)成軍第八年。各人在記者會上分享成軍8年的感受，並分成3組玩遊戲。其間各人玩看圖猜團歌歌名、跳團舞版「以訛傳訛」，姜濤、柳應廷(Jer)、楊樂文Lokman和陳瑞輝Frankie的一隊最低分，接受大懲罰，4人看圖做動作，Jer被要求公主抱姜濤，被AK江𤒹形容身材魁梧的Jer，一手抱起姜濤，面不改容，原打算幫手的Lokman和Frankie都表現輕鬆。其後，準備為fans簽名時，Jer與姜濤排排坐，兩人即興拗手瓜，姜濤𣊬間被秒殺，露出痛苦表情，嚇得Jer即時「呵返」，場面搞笑。

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MIRROR相冊 藏隊友間珍貴私影

12子在記者會前受訪，首先提到《12》專輯和photo Book的內容，AK指各人都會選一件帶回憶殺的MIRROR物品，拍照留念，包括fans禮物、電影換票等，Edan就選了電影《12怪盜》劇本，「因為可預見嘅未來，都未必可以有機會再見到十二個一齊拍戲，嗰次係一個好珍貴嘅體驗，一齊拍打戲，各自又有唔同嘅技能，都幾搞笑。難忘！」Photo Book亦有成員互以朋友角度拍攝的珍貴私影。

Jer跳《BAD》緊張過開show

上月出席Stanley峇里婚禮，兄弟團就的Edan、Jer和Jeremy與新郎哥齊齊跳《BAD》cover，Jerdan貫性互窒互爆料，Edan踢爆Jer，「佢好緊張，由朝頭早已經開始練緊。」Jer(aka Vivienne Lau)笑言緊張過開騷，「唔敢食嘢，唔敢飲嘢，勁多嘢要兼顧！個人好專注！」Stanley忍不住暗窒：「都係嗰四分零鐘嘅事情啫…」Jer解釋：「大佬，都好緊張㗎！點可以失禮大表哥呢！睇番條片，原來都甩(step)得幾多喎！」姜濤自爆也有拍片，但全程化身「柳柳粉」，我focus錄佢，（問柳）你唔知咩？」愛私追Jer的還有Edan，Jer自言失策，飲飽食醉瞓覺無鎖門，被Edan偷偷潛入偷拍睡照。

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Tiger澄清背肌相：嗰個係我

Stanley自爆婚禮上微醉，幾乎見男人就鍚，更「鍚勻晒」姜濤，姜濤對於Stanley主動獻吻，笑言受寵若驚，「雖然成全咗佢哋，但有呢個結果都開心，佢都有安慰番我。」他又自言在婚宴上眼濕濕。Anson Lo就沾沾幫Stanley頂酒，整支Whisky「自隊」三秒，「我係唯一幾個之一冇醉到咁囉！」不過當然還有好杯中物的Tiger，「我記得又冇咁咩嘅，唔記得嗰啲就唔知喇！」談到Jeremy他拍背肌相，虎仔大讚拍攝技巧，「好多網民以為係Jer，我要嚴正聲明，嗰個係我嚟嘅！」柳聞言即挺胸擺出健美先生甫士，對於被Alton形容魁梧，Jer更正：「詼諧好喇！」

Alton拒再抱姜濤

Alton在團綜要「公主抱」姜濤，事後笑稱椎間盤突出，姜濤得戚地笑，「開心呀！力拔山兮吖嘛！同埋節目組都剪得好好！」更邀請即場重演，但Altonn遭拒絕「我未好番呀！」推介由Jer抱起姜濤，姜濤雖點名Tiger公主抱，Tiger卻淡然道，「要嗌吊威也組喎！」不過，在記者會上真的上演公主抱。

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