濱崎真緒待精神科醫生檢查料可出院 X詳述事發經過見杯底有嘢無為意被加料

皆さんお騒がせしてます💦 本当に自分の不注意でやられてしまいました。 そして、沢山連絡ありがとうございます！ 今香港の病院で治療中でして、意識もはっきりと戻り着々と回復に向かっております！ 午後から精神科のお医者さんにも見てもらえるみたいで何事もなければ退院できそうです！ Xでは自分からなにも発信してなかったので 大まかに説明すると 香港のハロウィンイベントにDJとして参加させてもらい、その後にまた他の場所に移ってまたDJする予定だったのですが 2件目のDJ前にオレンジジュース味のカクテル？みたいなショットを2杯ほど口にしました。 この時にショットグラスの底には確かに何かが濁っていて溜まっていたのですが私がてっきりオレンジジュースの果肉なのかなとか思いだいぶ油断してしまっていました。 その後40分〜1時間？ほど経ってDJを開始し、この時はまだお酒飲んで楽しい😆状態でした。 その後DJ開始してからは記憶が少し曖昧なのですが、目がひどく乾く感覚があったのを覚えています。そのあとにまたDJ中にお客さんと、例のオレンジジュースで乾杯したのですが、飲みきってすぐに私の体が硬直し始めました。足も腕も体が全部動かなくなってそこから記憶はありません。 気づいたら救急車にいました。 痙攣を起こしていたそうです。 そこからは病院の方がすぐに処置してくださり、無事に今この文章が書けてます。 本当に自分の不注意と油断でした。海外には行き慣れていると、すっかり安心しきっていました。 病院にて薬物検査で4項目に陽性反応出ていたそうで、とても危険だったと病院にも言われました。そして病院についてからは意識も戻っていたのですが、すごくすごく不安で不安で辛くて辛くて、でもその辛い理由もわからずひたすらしんどいしんどいと言ってました。 沢山取り上げていただきありがとうございます。拡散するべきだと私も思いました。 本当に油断は禁物です。少しでも異変を感じたのにまあ大丈夫でしょうと自分を過信してしまいました。皆さんがコメント欄で仰ってる通り、自分で開封したもの、そして少しでも席を立ったりして飲み物が放置された状態が少しでもある時は飲み物は取り替えましょう。それか、自分の飲み物は自分で常に持っておきましょう。 今回の件で、私は人生で初めて薬物というものに直面しました。そして、その恐ろしさと害悪を身をもって痛感しています。今後は、二度と私のような被害者を出さないためにも、薬物乱用防止（禁毒）の啓発や注意喚起を、自分にできる形で少しでも多くの人に発信していきたいと考えています。 今後退院をしてからは現地の警察の方と聞き取り調査が始まるので、この件は私の口から発信するのはこのツイートで最後にさせてもらいます！ 皆さん本当に沢山の心配と温かいメッセージをいただき、本当にありがとうございました。皆様の言葉にとても救われています。 まずはしっかり体を休め、現地の警察にも協力して手続きを進めてまいります。 また元気な姿で皆さんの前でDJができるよう、しっかりと回復に専念します。皆さんも海外や夜のイベントの際は、どうかくれぐれも気をつけてくださいね！