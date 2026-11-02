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娛樂
出版：2026-Nov-02 12:40
更新：2026-Nov-02 12:40

濱崎真緒待精神科醫生檢查料可出院 X詳述事發經過見杯底有嘢無為意被加料

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濱崎真緒上載在病床照片，料下午可以出院。

前AV女優濱崎真緒引退後，現定居香港，並主力以「DJ Mao」身份在亞洲各地做DJ工作，早前更參與HOY劇集《你的保安李寶安》拍攝。昨日（1 日）凌晨濱崎真緒在社交平台透露自己被人落藥，其後送院需在深切治療部留醫。經理人透露，院方已在其尿液中驗出對四種藥物呈陽性反應，濱崎更一度出現幻覺。警方將案件列作「意圖損害等而施用毒藥」，交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。

濱崎真緒清醒之後，在Facebook、IG、Threads發文說：「這次事件令大家非常擔心，實在十分不好意思。目前已經清醒，但基於安全考慮，醫生建議留院觀察。希望今次事件不會影響到尖沙咀夜店。明白事件其實與該負責人及店家並沒有直接關係；經理人當時因情急而責罵店方負責人，對此深感抱歉。由於事件已交由警方處理，有關今次事件的詳情，將不再作任何評論。」

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濱崎真緒因飲了加料飲品後神智不清。

濱崎真緒於中午時份用日文在X平台向日本網民交待事件始沒，並上載一張身處在公立醫院病床的照片，手上仍插在喉管。她先向大家致歉，並強調今次是自己疏忽導致事件發生。她透露待精神科醫生檢查後，相信可於今日出院。

她表示在萬聖節當日在一活動上擔任DJ工作，之後便轉到另一地方打碟，在開始之前飲了兩杯似是橙汁味的雞尾酒之類飲品，飲完發現杯底有些混濁的沉澱品，自己開初以為是橙汁的果肉，於是就大大輕心。40分鐘至1小時，打碟的時候，仍處於喝了酒很開心的狀態，唯打碟後開始記憶模糊，眼睛很乾，期間曾與客人飲同樣的橙汁飲品，惟喝完之後身體立刻開始僵硬。腳、手、全身都動不了，之後就沒有記憶。

她表示醒來時已經在救護車上，事後得知自己曾全身抽搐，幸好經過醫護人員治療下，現在可以平安發文。她說：「真的是自己的不小心和疏忽。因為已經很習慣出國，就完全放下戒心了。」她透露藥物檢查對4項呈陽性反應，雖然送院後意識回復，但「非常非常不安、痛苦，卻不知道為甚麼這麼痛苦，只是一直說很辛苦、很辛苦。」

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濱崎真緒上載照片，手上仍插有喉管。

她感謝大家這麼的關心，並希望大家把她的經歷擴散出去，呼籲大家真的不能大意。她說：「明明已經感覺到一點不對勁，卻還覺得『應該沒問題吧』，過度自信了。就像大家在留言說的一樣：自己打開的飲料、或者只要有離開座位、飲料被放置過的情況，就應該換掉。或者自己的飲料要一直拿在手上。」

她續說：「這次是我人生中第一次直接面對藥物。親身體會到它的可怕和危害。今後我想盡自己所能，用自己能做到的方式，盡量向更多人傳遞禁毒的提醒和注意事項，希望不要再有像我這樣的受害者。出院後當地警方會開始進行問話調查，所以這件事我不會再從我這裡發文了，這篇推文就是最後一次。真的非常感謝大家這麼多的擔心和溫暖訊息。大家的話真的讓我很受感動。 我先好好休息身體，也會配合當地警方進行相關程序。希望之後能以健康的樣子再次站在大家面前DJ，我會專心恢復。大家出國或參加夜晚活動時，也請務必小心！」

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