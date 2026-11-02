濱崎真緒待精神科醫生檢查料可出院 X詳述事發經過見杯底有嘢無為意被加料

前AV女優濱崎真緒引退後，現定居香港，並主力以「DJ Mao」身份在亞洲各地做DJ工作，早前更參與HOY劇集《你的保安李寶安》拍攝。昨日（1 日）凌晨濱崎真緒在社交平台透露自己被人落藥，其後送院需在深切治療部留醫。經理人透露，院方已在其尿液中驗出對四種藥物呈陽性反應，濱崎更一度出現幻覺。警方將案件列作「意圖損害等而施用毒藥」，交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。
濱崎真緒清醒之後，在Facebook、IG、Threads發文說：「這次事件令大家非常擔心，實在十分不好意思。目前已經清醒，但基於安全考慮，醫生建議留院觀察。希望今次事件不會影響到尖沙咀夜店。明白事件其實與該負責人及店家並沒有直接關係；經理人當時因情急而責罵店方負責人，對此深感抱歉。由於事件已交由警方處理，有關今次事件的詳情，將不再作任何評論。」
濱崎真緒於中午時份用日文在X平台向日本網民交待事件始沒，並上載一張身處在公立醫院病床的照片，手上仍插在喉管。她先向大家致歉，並強調今次是自己疏忽導致事件發生。她透露待精神科醫生檢查後，相信可於今日出院。
她表示在萬聖節當日在一活動上擔任DJ工作，之後便轉到另一地方打碟，在開始之前飲了兩杯似是橙汁味的雞尾酒之類飲品，飲完發現杯底有些混濁的沉澱品，自己開初以為是橙汁的果肉，於是就大大輕心。40分鐘至1小時，打碟的時候，仍處於喝了酒很開心的狀態，唯打碟後開始記憶模糊，眼睛很乾，期間曾與客人飲同樣的橙汁飲品，惟喝完之後身體立刻開始僵硬。腳、手、全身都動不了，之後就沒有記憶。
她表示醒來時已經在救護車上，事後得知自己曾全身抽搐，幸好經過醫護人員治療下，現在可以平安發文。她說：「真的是自己的不小心和疏忽。因為已經很習慣出國，就完全放下戒心了。」她透露藥物檢查對4項呈陽性反應，雖然送院後意識回復，但「非常非常不安、痛苦，卻不知道為甚麼這麼痛苦，只是一直說很辛苦、很辛苦。」
她感謝大家這麼的關心，並希望大家把她的經歷擴散出去，呼籲大家真的不能大意。她說：「明明已經感覺到一點不對勁，卻還覺得『應該沒問題吧』，過度自信了。就像大家在留言說的一樣：自己打開的飲料、或者只要有離開座位、飲料被放置過的情況，就應該換掉。或者自己的飲料要一直拿在手上。」
她續說：「這次是我人生中第一次直接面對藥物。親身體會到它的可怕和危害。今後我想盡自己所能，用自己能做到的方式，盡量向更多人傳遞禁毒的提醒和注意事項，希望不要再有像我這樣的受害者。出院後當地警方會開始進行問話調查，所以這件事我不會再從我這裡發文了，這篇推文就是最後一次。真的非常感謝大家這麼多的擔心和溫暖訊息。大家的話真的讓我很受感動。 我先好好休息身體，也會配合當地警方進行相關程序。希望之後能以健康的樣子再次站在大家面前DJ，我會專心恢復。大家出國或參加夜晚活動時，也請務必小心！」
皆さんお騒がせしてます💦 本当に自分の不注意でやられてしまいました。 そして、沢山連絡ありがとうございます！ 今香港の病院で治療中でして、意識もはっきりと戻り着々と回復に向かっております！ 午後から精神科のお医者さんにも見てもらえるみたいで何事もなければ退院できそうです！ Xでは自分からなにも発信してなかったので 大まかに説明すると 香港のハロウィンイベントにDJとして参加させてもらい、その後にまた他の場所に移ってまたDJする予定だったのですが 2件目のDJ前にオレンジジュース味のカクテル？みたいなショットを2杯ほど口にしました。 この時にショットグラスの底には確かに何かが濁っていて溜まっていたのですが私がてっきりオレンジジュースの果肉なのかなとか思いだいぶ油断してしまっていました。 その後40分〜1時間？ほど経ってDJを開始し、この時はまだお酒飲んで楽しい😆状態でした。 その後DJ開始してからは記憶が少し曖昧なのですが、目がひどく乾く感覚があったのを覚えています。そのあとにまたDJ中にお客さんと、例のオレンジジュースで乾杯したのですが、飲みきってすぐに私の体が硬直し始めました。足も腕も体が全部動かなくなってそこから記憶はありません。 気づいたら救急車にいました。 痙攣を起こしていたそうです。 そこからは病院の方がすぐに処置してくださり、無事に今この文章が書けてます。 本当に自分の不注意と油断でした。海外には行き慣れていると、すっかり安心しきっていました。 病院にて薬物検査で4項目に陽性反応出ていたそうで、とても危険だったと病院にも言われました。そして病院についてからは意識も戻っていたのですが、すごくすごく不安で不安で辛くて辛くて、でもその辛い理由もわからずひたすらしんどいしんどいと言ってました。 沢山取り上げていただきありがとうございます。拡散するべきだと私も思いました。 本当に油断は禁物です。少しでも異変を感じたのにまあ大丈夫でしょうと自分を過信してしまいました。皆さんがコメント欄で仰ってる通り、自分で開封したもの、そして少しでも席を立ったりして飲み物が放置された状態が少しでもある時は飲み物は取り替えましょう。それか、自分の飲み物は自分で常に持っておきましょう。 今回の件で、私は人生で初めて薬物というものに直面しました。そして、その恐ろしさと害悪を身をもって痛感しています。今後は、二度と私のような被害者を出さないためにも、薬物乱用防止（禁毒）の啓発や注意喚起を、自分にできる形で少しでも多くの人に発信していきたいと考えています。 今後退院をしてからは現地の警察の方と聞き取り調査が始まるので、この件は私の口から発信するのはこのツイートで最後にさせてもらいます！ 皆さん本当に沢山の心配と温かいメッセージをいただき、本当にありがとうございました。皆様の言葉にとても救われています。 まずはしっかり体を休め、現地の警察にも協力して手続きを進めてまいります。 また元気な姿で皆さんの前でDJができるよう、しっかりと回復に専念します。皆さんも海外や夜のイベントの際は、どうかくれぐれも気をつけてくださいね！— 浜崎真緒® - DJ Mao - Mao Hamasaki® (@Hamasaki_mao) November 2, 2026